So jubelte der Sieger im vergangenen Jahr. Der Mülheimer FC 97 könnte am Samstag zum zweiten Mal gewinnen.

Mülheim. In der Innogy-Halle steigt die Endrunde der 47. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Wir berichten ab 14 Uhr im Live-Blog.

Live-Blog: Wer wird Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeister?

Acht Mannschaften haben sich in den drei Vorrunden am vergangenen Wochenende durchgesetzt – sie ermitteln an diesem Samstag ab 14 Uhr in der Innogy-Sporthalle den 47. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeister. Wegen des neuen Sponsors wird dem Gewinner zum ersten Mal der MWB-Cup verliehen.

13.56 Uhr: In wenigen Minuten sollte es losgehen, doch vor dem Eingang stehen noch lange Schlangen. Kein Wunder, die Kontrollen sind einigermaßen intensiv. Die Fachschaft Fußball hat den Start daher um zehn Minuten nach hinten verlegt.

Hintergrundinfo: Nicht mit dabei sind der Rekordsieger VfB Speldorf und der Vorjahresfinalist Mülheimer SV 07. Als Favoriten gelten in erster Linie der Landesligist Blau-Weiß Mintard und der Titelverteidiger Mülheimer FC 97. Während der MFC in der ersten Runde sicherlich noch Luft nach oben ließ, überzeugten die Mintarder mit drei Siegen aus drei Spielen.

Wir berichten ab 14 Uhr live.