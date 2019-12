Am Samstag duellierten sich bereits fünf Mannschaften in der ersten Vorrundengruppe.

Mülheim. Am zweiten Tag der Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft greifen die ranghöchsten Teams der Stadt ins Geschehen ein. Wir berichten live.

Live-Blog: Tag 2 der Mülheimer Hallenstadtmeisterschaft

Am zweiten Vorrundentag der 47. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft greifen die fünf ranghöchsten Mannschaften der Stadt in das Geschehen ein. Vier von ihnen treffen in einer Gruppe sogar direkt aufeinander: Der VfB Speldorf, Blau-Weiß Mintard, der Mülheimer SV 07 und der SV Rot-Weiß Mülheim. In der anderen Gruppe ist der Vorjahressieger Mülheimer FC 97 klarer Favorit.

Die Veranstalter hoffen auf deutlich mehr Zuschauer als am gestrigen Samstag, als die erste Runde von 509 zahlenden Zuschauern verfolgt wurde. Das beinahe doppelte Angebot mit neun Mannschaften an einem Tag dürfte aber wohl tatsächlich deutlich mehr Mülheimer Fans in die Halle locken.

1. FC Mülheim, Fatihspor und TuSpo Saarn weiter

Gestern buchten bereits die ersten drei Mannschaften das Ticket für die Endrunde am kommenden Samstag – und es waren am Ende die Favoriten. Wenngleich der TuSpo Saarn bis zur letzten Sekunde um sein Weiterkommen bangen musste. Ein Tor mehr und der Dümptener TV hätte den Vorjahresdritten aus dem Wettbewerb befördert, Schon deutlich früher hatten der 1. FC Mülheim und Fatihspor Mülheim ihr Weiterkommen gesichert.

Heute werden die drei Teams mit Interesse beobachten, auf welche Gegner sie im Finalturnier am 4. Januar treffen werden.

Wir berichten ab 14 Uhr wieder live aus der Innogy-Sporthalle.