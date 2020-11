Seit mehreren Jahrzehnten schon warten Mülheims Leichtathleten auf den Bau einer Kunststofflaufbahn. Nun hat das Warten ein Ende. Das Land hat einen Förderantrag über 750.000 Euro bewilligt, mit dessen Hilfe im kommenden Jahr die Sportanlage am Wenderfeld in Dümpten modernisiert werden soll. Auch die von den Leichtathleten eigentlich priorisierte Anlage an der Mintarder Straße in Saarn ist weiter im Rennen.

Erst Ende August hatte der Sportausschuss die Teilnahme am Städtebauförderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ beschlossen. Schon am 20. November gab das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung die geförderten Projekte auf seiner Homepage bekannt.

Mülheimer Politik ist erfreut über schnelle Förderzusage

„In einer ungewohnten Schnelligkeit gehen mit dieser konkreten Förderzusage langgehegte Hoffnungen und Erwartungen des Mülheimer Leichtathletiksports in Erfüllung“, sagt der Sportausschussvorsitzende Eckart Capitain (CDU).

Der Dümptener Stadtverordnete und sportpolitische Sprecher der SPD, Oliver Willems, sieht eine lange Durststrecke zu Ende gehen. Er sagt: „Viele leistungsorientierte Leichtathleten und Leichtathletinnen mussten die Stadt verlassen, um ein Training auf der Höhe der Zeit zu erlangen.“

47 Millionen Euro wurden landesweit bewilligt

272 Städte und Gemeinden hatten sich mit einem Antragsvolumen von 262 Millionen Euro für die Jahre 2020 und 2021 beworben. „Davon sind 47 Millionen bewilligt worden . Das zeigt, wie froh wir sein können, dass wir dabei sind“, sagt Martina Ellerwald, die Amtsleiterin des Mülheimer Sportservice.

988 aktive Leichtathleten Nach Angaben des Landessportbundes gehören der Fachschaft Leichtathletik aktuell 988 Sportlerinnen und Sportler an , davon ein Großteil (366) zwischen sieben und 14 Jahren. Verteilt sind diese Sportlerinnen und Sportler vor allem auf acht Vereine : den TSV Viktoria , die Mülheimer Turngemeinde , den Dümptener Turnverein , den TV Einigkeit 06 Dümpten , die Turnerschaft Saarn , den DJK-VfR Saarn , den Styrumer Turnverein und Marathon Mülheim . Über eine Leichtathletikgruppe verfügt außerdem noch der SV Heißen .

Im Zuge der geplanten Arbeiten am Wenderfeld wird die alte Tennenlaufbahn abgetragen und durch eine Kunststofflaufbahn ersetzt. Dazu ist eine Erneuerung der Entwässerung notwendig . Die Rasenfläche hingegen wurde als nicht sanierungsbedürftig eingestuft . Zudem wird die Trainingsbeleuchtungsanlage erneuert. Der Rückbau der Stehstufen erfolgt unabhängig von der Bahnsanierung und wird durch Rückstellungen des Immobilienservices finanziert.

Im Sommer 2021 soll Baubeginn sein

Da in der endgültigen Kostenkalkulation auch noch Einrichtungsgegenstände eingepreist wurden, beläuft sich das Investitionsvolumen auf 850.000 Euro. „Wir müssen jetzt natürlich eine Baugenehmigung bekommen und durch die Bezirksvertretung einen Baubeschluss fassen lassen“, zählt Martina Ellerwald die nächsten Schritte auf. Wenn alles gut geht, sollen die Arbeiten im kommenden Sommer beginnen und im Herbst abgeschlossen sein.

Die Asche am Wenderfeld ist bald Geschichte. In Zukunft kann der Nachwuchs auf einer Kunststoffbahn sprinten. Foto: Herbert Höltgen / FUNKE Foto Services

„Wir freuen uns natürlich sehr, denn für die Sportlerinnen und Sportler ist das eine große Trainingsverbesserung“, betont Birgit Lübke, Vorsitzende der Fachschaft Leichtathletik. Sie und ihre Vereine hatten sich eigentlich für die Anlage in Saarn als priorisierten Standort für eine Kunststofflaufbahn ausgesprochen.

Bundesförderung soll für Sportanlage an der Mintarder Straße greifen

Doch die Kosten für den dortigen Umbau überstiegen die maximale Fördersumme von 750.000 Euro für den Investitionspakt , weshalb die Stadt das Wenderfeld als Standort Nummer zwei in der Prioritätenliste ins Rennen schickte.

Doch auch Saarn hat noch eine Chance: Mit jener Anlage hat sich Mülheim für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben. MSS-Leiterin Martina Ellerwald rechnet im ersten Quartal 2021 mit den Ergebnissen der Förderung . Sie sagt ganz klar: „Eine Stadt wie Mülheim kann auch zwei Leichtathletikanlagen mit Laufbahn vertragen.

Sanierung der Laufbahn, des Spielfeldes und der Flutlichtmasten

Es wurde ein Förderantrag in Höhe von 1,965 Millionen Euro gestellt . Denn neben dem Neubau der Kunststofflaufbahn inklusive Entwässerung müsste an der Mintarder Straße auch das Spielfeld erneuert werden.

Dazu kämen sechs Flutlichtmasten, die Sanierung der Stehstufen inklusive einer Teilüberdachung dem Umbau einer Flüchtlingsunterkunft zu einem Lagergebäude und der Anschaffung von Pflegegeräten .

