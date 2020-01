Kuriose Punktzahl: 1. BV Mülheim II gewinnt in Berlin

Mülheim. Mit 6:1 gewinnt die Reserve des 1. BV Mülheim in Berlin – und hat eine besondere Zahl an gewonnen Ballwechseln vorzuweisen.

Gegen das Tabellenschlusslicht SV Berliner Brauereien hat die zweite Mannschaft des 1. BV Mülheim einen souveränen 6:1-Erfolg eingefahren und belegt in der Tabelle nun den sechsten Platz. Kurios wird es beim Blick auf die Punktebilanz.

Vier Partien im fünften Satz – drei gehen an Mülheim

Vier Partien gingen beim Schlusslicht der Liga in den entscheidenden fünften Satz, drei Mal hatten die Mülheimer das bessere Ende für sich. Die Niederlage im ersten Herrendoppel von Pasquale Czeckay und Martin Kretzschmar blieb die einzige in der Partie. Das Damendoppel Katharina Altenbeck/Judith Petrikowski, das zweite Herrendoppel René Rother/Marvin Datko, das Mixed Kretzschmar/Petrikowski sowie Rother, Czeckay und Altenbeck in den Einzeln fuhren die sechs Siege für die Mülheimer ein.

In der Tabelle haben die Mülheimer nun 18 Punkte und belegen den sechsten Platz. Die insgesamt gewonnene Anzahl an Ballwechseln beträgt exakt 3333.

VfB Grün-Weiß Mülheim bleibt in der Erfolgsspur

Den zehnten Sieg im zehnten Spiel fuhr Oberligist VfB Grün-Weiß Mülheim ein. Das Heimspiel gegen den SC Münster 08 gewann der Aufsteiger mit 5:3. Die Punkte holten die Doppel Vasily Kuznetsov/Leander Adam, Aleksandr Kuznetsov/Boi Rulof Schröder, das gemischte Doppel Vasily Kuznetsov/Lea-Lyn Stremlau sowie Leander Adam, Aleksandr Kuznetsov und Laura Wich in den Einzeln.