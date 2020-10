Mülheim. Zurück in der Spur sind die Fußballer von Croatia Mülheim. Nach drei Niederlagen in Serie rückten sie in der Kreisliga A auf Platz fünf vor.

Nach drei Niederlagen in Serie ist der SC Croatia in der Fußball-Kreisliga A wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Elf von Trainer Mladen Kovacic schlug die Turnerschaft Rahm mit 2:0 (1:0).

Damit rückten die Styrumer wieder auf den fünften Platz in der Tabelle vor. Miro Nottelmann brachte den SC nach einer halben Stunde in Führung. Die letzten zehn Minuten mussten die Gastgeber in Unterzahl bestreiten, dennoch sorgte Makarije Kostadinovic in der 93. Minute für die Entscheidung.

Duisburger SV II zieht einsam seine Kreise – und schlägt Fatihspor Mülheim

Die Tuchfühlung zur Verfolgergruppe ist damit wieder aufgenommen, ganz vorne zieht aber eine Mannschaft ihre Kreise, die in der vergangenen Saison mit null Punkten und einem desaströsen Torverhältnis abgestiegen wäre: der Duisburger SV 1900 II. Mit einer neu zusammengestellten Mannschaft von Torjäger Osman Sahin als Spielertrainer greift die DSV-Reserve plötzlich nach Höherem.

Mehr Artikel zum Mülheimer Amateurfußball:

Auch Fatihspor Mülheim konnte die Duisburger am Sonntag nicht stoppen. Der frühere Speldorfer Mümin Aktürk erzielte vier Minuten nach der Pause den 1:0 (0:0)-Siegtreffer an der Prinzess-Luise-Straße.

SV Raadt feiert seinen dritten Saisonsieg

Seinen dritten Saisonsieg feierte derweil der SV Raadt – und das nach 0:2-Pausenrückstand. Nach dem 4:2 (0:2)-Erfolg über den FC Taxi Duisburg gehören die Raadter zu gleich sechs Teams in der Tabelle mit elf Zählern auf dem Konto.

Fabian Nitsch (55.) und Nicklas Gross (58.) brachten den SVR zurück ins Spiel, die Führung besorgte Kapitän René Kern (66.). Lukas Liebfried setzte mit dem 4:2 den Schlusspunkt.

Dümptener TV bleibt sieglos

Weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss der Dümptener TV. Diesmal unterlag der Aufsteiger dem Duisburger SC Preußen mit 2:3 (1:3).

Zwar ging der DTV mit einem Eigentor in Führung, doch zur Pause hatten sich die Duisburger schon mit drei Toren die 3:1-Führung geschnappt. Meikel Keutel gelang in der 67. Minute nur noch der Anschlusstreffer.

Sport und Corona am Niederrhein:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier