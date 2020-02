Konkurrent des 1. BV Mülheim zieht aus der Bundesliga zurück

Mülheim. Liga-Konkurrent TSV Freystadt will sein Team nicht mehr in der 1. Badminton-Bundesliga melden. Und könnte dem BVM so im Abstiegskampf helfen.

Der TSV 1906 Freystadt zieht seine Mannschaft aus der 1. Badminton-Bundesliga zurück und wird in der kommenden Saison 2020/2021 nicht mehr am Bundesligaspielbetrieb teilnehmen. Das teilte der Deutschen Badminton Liga Verband mit. Aufatmen dürfte damit der 1. BV Mülheim, der nur drei Punkte vor dem Vorletzten Freystadt im Tabellenkeller der 1. Bundesliga steht. Theoretisch steigt der Letzte der Liga, derzeit Neuhausen Nymphenburg, direkt ab, der Vorletzte muss ins Playdown.

„Wir werden die Saison aber wie geplant zu Ende spielen“, kündigt Jonathan Rathke vom BV Mülheim an. Er will sich mit seiner Mannschaft nicht auf den Klassenerhalt am Grünen Tisch verlassen, sondern die nötigen Punkte auf dem Platz einfahren. „Ob der TSV die Saison jetzt noch zu Ende spielt, oder bereits jetzt nicht mehr antritt, das wissen wir auch nicht“, so Rathke, der aber davon ausgeht, dass die Freystädter die Spielzeit noch regulär beenden werden.

Keinen Sponsor gefunden

Stephan Pistorius, Manager des TSV 1906 Freystadt, erklärte in einer Mitteilung: „Trotz steigender Zuschauerzahlen, einer tollen Begeisterung in Freystadt haben wir es nicht geschafft, einen Hauptsponsor beziehungsweise weitere größere Sponsoren zu gewinnen, um unseren Kader zu halten beziehungsweise zu vergrößern.“

In der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga stehen jeweils noch drei Spieltage an. Die sportliche Entscheidung fällt somit spätestens am 15. März, dem letzten Saisonspieltag.