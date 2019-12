Kampf von Blau-Weiß Mintard bleibt in Remscheid unbelohnt

Mülheim. Nach einer 2:1-Führung durch einen Lierhaus-Doppelpack verliert Blau-Weiß in Remscheid noch mit 2:3. Trainer ist mit dem Auftritt aber zufrieden.

Die Rückrunde in der Fußball-Landesliga beginnt für den Aufsteiger Blau-Weiß Mintard genau wie die Hinrunde – mit einer Niederlage gegen den FC Remscheid. Trainer Marco Guglielmi war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 2:3 (1:1) dennoch zufrieden.

„Es ist eine Niederlage, die ich als Trainer akzeptieren kann“, meinte Guglielmi. Denn seine Mannschaft habe dem Gegner auf tiefem Boden einen echten Fight geliefert. „Wir haben alles rausgehauen und unheimlich viele Meter auf dem großen Platz abgerissen“, so der BWM-Coach. „Da haben wir schon wesentlich schlechtere Spiele gemacht.“ Am Ende hätte das Spiel genauso gut 2:2 oder 3:2 für Mintard ausgehen können. „Völlig unverdient war es aber auch nicht, es war insgesamt sehr ausgeglichen und schwer zu analysieren“, meinte Guglielmi.

Remscheider Tore fallen mit einfachsten Mitteln

Der Coach ärgerte sich nur über die einfachen Mittel, mit denen seine Elf die Gegentreffer kassierte. Beim 1:0 und beim 3:2-Siegtor reichte den Remscheidern ein langer Ball, der per Kopf in den Lauf eines Stürmers abgelegt wurde, der schließlich allein auf Dominic Haas zulief. Das 2:2 fiel nach einer Ecke.

Zwischenzeitlich hatten die Mintarder durch zwei Lierhaus-Tore mit 2:1 geführt. Das Führungstor erzielte der Torjäger (nun 17 Treffer) per Foulelfmeter. Nick Heppner war zu Fall gebracht worden.

Keine Chance auf die Vorentscheidung

Wirkliche Möglichkeiten, um den Vorsprung sogar noch auszubauen und damit womöglich für eine Vorentscheidung zu sorgen, hatten die Mülheimer nicht. „Es gab insgesamt auch nur wenige Chancen“, schilderte Marco Guglielmi. Es entwickelte sich vielmehr ein Kampfspiel, in dem beide Mannschaften dem Gegner nicht einen Meter Boden schenkten.

Die Hausherren kamen mit den Bedingungen letztlich noch etwas besser zurecht. In der 69. Minute erzielten sie nach einer Ecke den 2:2-Ausgleich, etwa zehn Minuten später den Siegtreffer. Danach fehlten bei den Mintardern die Kräfte, um noch einmal zurückzuschlagen und doch noch einen Punkt mitzunehmen. „Das war alles zu anstrengend am Ende“, nahm Marco Guglielmi seine Mannschaft in Schutz.

Tabellenführer kommt nach Mintard

Noch ein Spiel bestreiten die Blau-Weißen in diesem Kalenderjahr: Am kommenden Samstag, 15 Uhr, kommt der Tabellenführer TV Jahn Hiesfeld nach Mintard. Danach pausiert die Landesliga bis zum 9. Februar.

Vorher bestreiten die Mintarder aber fünf Testspiele. Namhaftester Gegner ist gleich zum Jahresauftakt Rot-Weiss Essen (8. Januar). Anschließend geht es gegen den SV Schwafheim (11. Januar), den ETB Schwarz-Weiß Essen (19. Januar), Jahn Hiesfeld (26. Januar) und den TSV Meerbusch II (1. Februar).

FC Remscheid – BW Mintard 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 Stanojevic (18.), 1:1 Lierhaus (31.), 1:2 Lierhaus (62., Foulelfmeter),

2:2 Langels (69.), 3:2 Al Khalil (78.)

BWM: Haas – Beyer (52. Grötecke), Piontek, Glahn, Müller – Szewczyk, Kilincarslan (66. Conti) – Heppner, Brings (46. El Ouriachi), Ulrich (46. Hirtz) – Lierhaus