Kahlenberger HTC trifft am ersten Spieltag erneut auf Moers

Mülheim. Unverändert geht das Mülheimer Damen-40er-Team in die neue Regionalligasaison. Auch im vergangenen Jahr war gegen Moers das Auftaktspiel.

Beim „Tanz in den Mai“ werden sich die Damen-40-Tennisspielerinnen des KHTC etwas zurückhalten müssen, denn bereits am Montagvormittag, 1. Mai, beginnt für das personell unveränderte Team die Regionalligasaison mit einem Heimspiel gegen den TC Moers 08 (11 Uhr, Mintarder Straße).

Bereits im vergangenen Jahr trafen beide Teams am ersten Spieltag aufeinander. Damals gewann der KHTC in Moers mit 6:3. „Wir würden gern wieder oben mitspielen. Unser vorrangiges Ziel ist aber, den Abstieg zu vermeiden“, sagt KHTC-Kapitänin Nicole Liedtke.

Vier Mülheimer Mannschaften kämpfen in dieser Saison in der höchsten Liga für Seniorenteams um Punkte. Der TC Raadt ist bei den Herren 60 und 65 in der Regionalliga vertreten. Zurück vom TC Bredeney ist Markus Zinkand, der mittlerweile in Thailand lebt, aber für die Saison nach Deutschland zurückkehrt und ab dem 6. Mai als Nummer eins für die „60er“ aufschlagen wird. Am 10. Mai geben die Herren 75 des MTV Kahlenberg ist Regionalligadebüt.

