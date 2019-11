HALLENHOCKEY Kahlenberger HTC peilt mit Erfahrung den Klassenerhalt an

Mülheim. Beim Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga kehren Philip Hüsgen und Kevin Kleine-Klopries für den KHTC aufs Parkett zurück.

Auf dem Feld kämpfen die Hockeyspieler des Kahlenberger HTC aktuell um den Verbleib in der Regionalliga West. Doch unter dem Hallendach sind sie auch in diesem Winter noch in Liga zwei unterwegs. Und wollen das auch bleiben – mit zwei alten Bekannten.