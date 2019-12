Mülheim. Der Kahlenberger HTC hat das Auswärtsspiel in Bonn überraschend verloren. Die Stimmung auf der Weihnachtsfeier war trotzdem nicht getrübt.

Kahlenberger HTC kassiert eine überraschende Niederlage

Überraschend und auch überraschend deutlich verlor der Kahlenberger HTC das letzte Meisterschaftsspiel in diesem Jahr. Der KHTC kassierte beim Bonner THV, Schlusslicht in der 2. Bundesliga, eine 3:10 (2:4)-Niederlage.

„Das war unsere bislang schlechteste Saisonleistung. Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden. Die Bonner stehen mit dem Rücken zur Wand und haben deutlich mehr investiert als wir“, sagte KHTC-Spielertrainer Philip Hüsgen. Sein Kollege und Ex-Kahlenberger Victor vom Kolke meinte: „Wir haben eigentlich ähnlich gespielt wie in den Partien zuvor, waren aber dieses Mal vor dem gegnerischen Tor deutlich effektiver.“

Ausfälle schwächen den Kahlenberger HTC

Das Fehlen von Kevin Kleine-Klopries, Paul Kolodziej und Lukas Kossol machte sich bei den Gästen bemerkbar. Nach etwa mehr als einer Viertelstunde lagen die Mülheimer mit 0:4 in Rückstand, nachdem die Bonner drei Strafecken verwandeln und eine Torchance aus dem Spiel heraus verwerten konnten. KHTC-Torjäger Thorben Pegel (17., Siebenmeter) und Niklas Kleinherbers (19.) verkürzten auf 2:4. Nach dem Wechsel trafen zunächst die Gastgeber, ehe Pegel der Treffer zum 3:5 gelang. Danach waren aber nur noch die Gastgeber erfolgreich.

Trotz der Niederlage war die Stimmung bei der Kahlenberger Mannschafts-Weihnachtsfeier gut. Hüsgen: „Wir haben bereits zehn Punkte auf dem Konto und haben es schon Anfang Januar selbst in der Hand, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Damit sind wir sehr zufrieden.“

Schwarz-Weiß Köln ist der nächste Gegner

Nach ein paar freien Tagen werden die Mülheimer am 2. Januar wieder das Training aufnehmen. Am Sonntag, 5. Januar, ist dann Schwarz-Weiß Köln zu Gast. Die Partie beginnt um 16 Uhr in der Harbecke-Sporthalle. Der KHTC ist Tabellenzweiter, die Kölner belegen den vierten Rang.

Bonner THV - KHTC 10:3 (4:2)

Tore: 1:0 Busch (8., KE), 2:0 Henninger (11., KE), 3:0 Hufschmidt (15., KE), 4:0 Koch (16.), 4:1 Pegel (17., 7m), 4:2 Kleinherbers (19.), 5:2 Ksoll (31.), 5:3 Pegel (39.), 6:3 vom Kolke (42.), 7:3 Koch (45.), 8:3 Henninger (46.), 9:3 Koch (55.), 10:3 Sonnenschein (57.)

KHTC: Kuhles; Sprenger, Zielinski, Kleinherbers, Thönnes, Hoppen, Pegel, Degen, Hüsgen, Preußer, Becht, Kratsch