Kahlenberger HTC kann den Klassenerhalt sichern

Noch vor den Weihnachtstagen beginnt in der 2. Hallenhockey-Bundesliga die Rückrunde. Der Kahlenberger HTC tritt am Samstag um 12 Uhr beim Bonner THV in der Sporthalle an der Christian-Miesen-Straße an. Die Mannschaft von Spielertrainer Philip Hüsgen ist im Match des Tabellenzweiten beim bislang punktlosen Schlusslicht favorisiert.

„Unser Ziel ist natürlich, diese Begegnung zu gewinnen. Dann hätten wir auch bereits den Klassenerhalt gesichert — und das war ja unser Saisonziel. Außerdem wäre ein Erfolg gut für die Stimmung bei der anschließenden Weihnachtsfeier“, sagt Hüsgen augenzwinkernd. Das Hinspiel endete mit einem knappen 5:4-Erfolg der Kahlenberger.

Angeschlagene Spieler im Kader

Der Coach muss am Samstag auf Paul Kolodziej (Uni-Veranstaltung), Lukas Kossol (Urlaub) und Kevin Kleine-Klopries (verletzt) verzichten. Dennis Thönnes, Jan Zielinski, Niklas Kleinherbers rücken ins Aufgebot. Felix Degen, Thorben Pegel und Philipp Hüsgen selbst sind angeschlagen. Hüsgen: „Ich hoffe, dass der eine oder andere davon noch auflaufen kann. Wir werden das beim Aufwärmen testen.“