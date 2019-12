Kahlenberger HTC geht selbstbewusst in den Doppelspieltag

Mit einer guten Portion Selbstvertrauen können die Hallenhockeyspieler des Kahlenberger HTC zu den ersten beiden Auswärtspartien in der Zweitligasaison 2019/20 fahren. Nach der über weite Strecken guten Vorstellung im Match gegen den Bonner THV (5:4) haben sie die Chance, den guten Start in die Spielzeit unterm Hallendach zu veredeln – in den Duellen bei Schwarz-Weiß Köln am Samstag (18 Uhr, Brügelmann-Halle, Kuhweg) und beim DSD Düsseldorf am Sonntag (16 Uhr, Marie-Curie-Gymnasium, Gräulinger Straße).

Mit dem ersten Auftritt war auch Spielertrainer Philip Hüsgen sehr zufrieden. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und routinierten Spielern gefunden. Auf dem Feld in der Regionalliga wurde deutlich, dass uns die Erfahrung gefehlt hat. Unsere Nachwuchsspieler werden — wir schon im Spiel gegen Bonn — weiterhin viele Einsatzzeiten bekommen, aber mit Unterstützung der etablierten Spieler können sie sich gut weiterentwickeln“, so Hüsgen.

Kapitän wieder mit an Bord

Die Kahlenberger werden die Partien in Bestbesetzung bestreiten können. Ins Aufgebot zurück kehrt Bastian Preußer. Der Kapitän war am vergangenen Woche noch im Urlaub und gibt an diesem Wochenende somit sein Saisondebüt unter dem Hallendach.