Mülheim. Die Damen des Kahlenberger HTC haben den Aufstieg in die 1. Regionalliga geschafft, wechseln im Frühjahr allerdings den Trainer.

Kahlenberger-Damen steigen auf – und der Trainer geht

Die Saison in der 2. Hallen-Regionalliga ist noch nicht beendet, und dennoch stehen die Hockeydamen des Kahlenberger HTC bereits als Aufsteigerinnen fest. 2018 sind sie in die Oberliga abgestiegen. Im vergangenen Jahr kehrten sie in die 2. Regionalliga zurück.

In dieser Spielzeit schafften sie den Durchmarsch in die 1. Regionalliga. Es ist nach der Bundesliga die zweithöchste Klasse bei den Damen unterm Hallendach. Dort werden die Kahlenbergerinnen aber nicht mehr von ihrem bisherigen Coach trainiert werden.

3:1-Sieg in Münster bringt die Entscheidung

Am vorletzten Spieltag setzten sich die Mülheimerinnen mit 3:1 (1:0) beim Schlusslicht THC Münster durch. Sarah Fiß erzielte vor und nach der Pause jeweils ein Tor. Die Gastgeberinnen verkürzten auf 1:2, ehe Lya van Emmerich der entscheidende Treffer zum 3:1-Endstand aus KHTC-Sicht gelang.

„Wir wollten unbedingt in Münster den Aufstieg unter Dach und Fach bringen. Hinten heraus wurde es noch etwas spannend, weil wir einige Chancen vergaben und manchmal auch das nötige Quäntchen Glück fehlte. Insgesamt haben wir aber verdient gewonnen und sind zurecht aufgestiegen“, sagte KHTC-Trainer Dennis Ströder.

Neuer Trainer übernimmt die Kahlenberger

Der Coach weiter: „Ich bin sehr stolz auf die Mädels und das gesamte Team – und ich bin glücklich, mich mit diesem Erfolg verabschieden zu können.“ Dennis Ströder wechselt ab dem 1. April zum Club zur Vahr nach Bremen. Dort wird der Inhaber der B-Lizenz Leistungssport das in der Regionalliga spielende Damenteam übernehmen. Sein Nachfolger am KHTC steht auch bereits fest. Daniel Schneider, bisheriger Co-Trainer, wird der neue Damen-Chefcoach an der Mintarder Straße sein.

Der HTC Uhlenhorst belegt vor dem letzten Spieltag Rang vier und befindet sich in Abstiegsgefahr. Die Partie bei SW Köln ging mit 2:3 (0:2) verloren. Die HTCU-Tore erzielte Laura Apeltrath.