Kader des SV Heißen ist wieder gut gefüllt

Die Handballfrauen des SV Heißen empfangen am Sonntag um 16.30 Uhr den Tabellenneunten Mettmann-Sport. Die Verbandsligapartie findet in der Sporthalle Kleiststraße statt. SVH-Trainer Jens Doleys kann dann auf einen vollständigen Kader zurückgreifen.

„Es sind alle fit“, so der Coach. Auch Spielmacherin Jennifer Reschke ist nach überstandener Krankheit wieder ins Team zurückgekehrt und hat das Training in dieser Woche wieder aufgenommen.

Heißen erzielte zuletzt nur 16 Treffer

Sie könnte das Heißener Angriffsspiel ankurbeln, das in den letzten Spielen etwas schwächelte. In der letzten Partie gegen den TV Ratingen etwa erzielte der SVH nur 16 Treffer und ließ einige Torchancen liegen. Die Abwehrleistung bezeichnet Trainer Doleys dagegen – vor allem in der zweiten Hälfte – als „vollkommen okay“.

In der ersten Halbzeit hatte es ihm noch etwas am Rückzugsverhalten gefehlt. Beides soll gegen Mettmann, besser werden, damit der SVH die letzten beiden Punkte in der Hinrunde einsammeln kann.