Die Hockeyspielerinnen des HTC Uhlenhorst fassten sich nach dem Spiel an den Händen und liefen jubelnd auf die wenigen Fans im Mülheimer Waldstadion zu. Die Begeisterung war berechtigt, denn in einem spannenden Finale gegen den Club Raffelberg hatte sich die weibliche B-Jugend des HTC Uhlenhorst mit einem 2:1-Erfolg den westdeutschen Meistertitel gesichert.

Trainer Phil Neuheuser hatte die Chancen vor dem Spiel auf 50:50 beziffert. Umso wichtiger, dass seine Mannschaft schon nach sechs Minuten in Führung ging. Mia Rosser wurde wunderbar in Szene gesetzt und traf zum 1:0. Katharina Becker legte noch im selben Viertel nach. Am Ende gelang den Duisburgerinnen nur noch der Anschlusstreffer.

Das Ticket für das Endspiel hatten sich die Uhlenhorsterinnen im Mülheimer Derby gesichert. Das Duell gegen den Kahlenberger HTC war letztlich eine klare Angelegenheit und endete mit 6:0 (3:0) für den Favoriten. „Alles in allem haben wir verdient gewonnen, ich hätte auch etwas mehr Gegenwehr von Kahlenberg erwartet“, meinte Trainer Phil Neuheuser nach dem Spiel.

Kahlenberger HTC lässt im ersten Viertel zwei gute Chancen aus

Der KHTC leistete dem Favoriten um Katharina Becker große Gegenwehr, hatte im Halbfinale aber letztlich keine Chance. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Er erwähnte allerdings auch die beiden guten Chancen, die der KHTC im ersten Viertel hatte. Ein Konter in der siebten Minute hätte beim Stand von 1:0 durchaus zum Ausgleich führen können. Doch spätestens mit dem 3:0 im zweiten Viertel hatten die jungen HTCU-Damen die Weichen in die richtige Richtung gestellt.

KHTC-Trainerin Eva Moritz wollte ihrer Mannschaft nach dem Spiel auch gar keinen großen Vorwurf machen. „Wir konnten nicht so dagegenhalten, wie wir das eigentlich wollten. Der Sieg für Uhlenhorst geht natürlich in Ordnung. Das ist ein Top-Team, das wussten wir ja auch vorher“, sagte die Trainerin.

Männliche B-Jugend gibt 3:0-Vorsprung in Köln noch aus der Hand

Für ihr Team war es ohnehin schon ein Erfolg, überhaupt unter den letzten Vier im Westen gewesen zu sein. „Da gibt es andere Vereine, die hier auch gerne dabei gewesen wären, das ist ein super Erfolg“, ordnete Eva Moritz ein. Der KHTC hat nun Blut geleckt und möchte auch im nächsten Jahr wieder dabei sein.

Beinahe hätte es am Sonntag einen Uhlenhorster Doppelsieg gegeben, denn auch die männliche B-Jugend war im Finale bei Rot-Weiss Köln nach einer 3:0-Führung klar auf Titelkurs. Die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Trainerin Tina Bachmann gab den Vorsprung aber noch aus der Hand und musste ins Shoot-Out. Dort hatten dann tatsächlich die Kölner das glücklichere Ende für sich. 7:5 lautete der Endstand für die Domstädter.

