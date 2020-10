Als Außenseiter fühlen sich die A-Jugend-Hockeyspieler des HTC Uhlenhorst im Halbfinale der westdeutschen Meisterschaft auf dem Feld. Gegner ist die starke Mannschaft von Rot-Weiss Köln. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr auf der heimischen Anlage am Uhlenhorstweg.

„Die Kölner sind für mich favorisiert, weil sie in der Jahrgangskonstellation 2002/2003 einfach sehr stark besetzt sind. Wir haben aber ebenfalls ein gutes Team, das in den Regionalligapartien stark gespielt hat und sicherlich auch am Samstag mithalten kann. Vielleicht haben wir das nötige Quäntchen Glück, um das Spiel sogar für uns entscheiden zu können“, sagt Trainerin Anne Bruckmann.

Gastgeber hoffen auf Unterstützung der Zuschauer

Die Uhlenhorster hoffen auch auf die Unterstützung der Zuschauer. „Es könnte ein Vorteil für uns sein, dass wir auf der heimischen Anlage spielen“, sagt Anne Bruckmann.

Die Trainerin muss auf zwei Leistungsträger verzichten: Fredy Nyström und Philipp Noertersheuser zählen für dieses Wochenende zum Herren-Bundesligakader. Ein Wiedersehen gibt es mit Ben Duetz. Der ehemalige Uhlenhorster spielt seit Saisonbeginn für Rot-Weiss Köln.

Finalgegner? DSD Düsseldorf oder Schwarz-Weiß Köln

Das zweite Halbfinale bestreiten am Samstag um 12 Uhr der DSD Düsseldorf und Schwarz-Weiß Köln. Am 10. Oktober stehen das Finale und das Spiel um den dritten Platz auf dem Programm.

An diesem Wochenende wird der Westmeister in der B-Knaben-Kategorie gekürt. Auf der Anlage von Rot-Weiss Köln am Olympiaweg treffen die Uhlenhorster am Samstag ab 10 Uhr auf den Gastgeber. Am Sonntag steigt für den Gewinner um 16 Uhr das Endspiel.