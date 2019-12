Joker Robin Milhorst wirft Styrum 06 zum Heimsieg

In einem hart umkämpften Spiel hat sich Landesligaspitzenreiter DJK Styrum 06 gegen den SV Straelen mit 32:30 (14:16) durchgesetzt. Erst in der Schlussphase wendete sich das Blatt zugunsten der Gastgeber

„Das war mit Sicherheit das engste Spiel bislang“, sagte DJK-Trainer Stephan Schmidt. Knapp 200 Zuschauer sahen die Landesligapartie an der Von-der-Tann-Straße.

Styrum findet zunächst schlecht ins Spiel

Die Gastgeber kamen zunächst schlecht ins Spiel, ihre Angriffe schlossen sie schnell und unvorbereitet ab. Auch die Abwehr stand nicht gut. So lagen sie nach fünf Minuten mit 1:4 hinten. „Mich hat es in der Anfangsphase geärgert, dass wir den Halbrechten nicht in den Griff bekommen haben“, so Schmidt. Denn vor dem Linkshänder hatte der Coach im Vorfeld gewarnt. „Der hat richtig stark geworfen.“ Somit blieb den Hausherren nichts anderes übrig als die 6:0-Deckung frühzeitig umzustellen, Pierre Bühne nahm den „Shooter“ von nun an per Manndeckung aus dem Spiel.

Daraufhin mussten sich die Straelener Gäste erstmal „umsortieren“. Den ersten Ausgleich schaffte Styrum nach zehn Minuten zum 5:5. Nach rund 15 Minuten mussten allerdings auch die Hausherren umdisponieren. Denn Kreisläufer David Krause zog sich einen Cut über dem Auge zu und konnte zunächst nicht mehr ins Spiel eingreifen. Schmidt entschied sich, Robin Milhorst einzusetzen, der anders als angekündigt doch geschont werden sollte. Eine Entscheidung die sich auszahlen sollte, denn Milhorst trug mit neun Toren entscheidend zum Styrumer Sieg bei.

Straelen stellt geschickt um

Straelen ließ sich allerdings von der Manndeckung nur kurzzeitig beeinflussen. Denn nun nahm der Spielmacher der Gäste, der vorher vor allem seinen Halbrechten in Szene gesetzt hatte, selbst das Heft in die Hand. Nach seinem fünften Tor in Folge nahm Styrum auch ihn in Sonderbehandlung.

So ließ die Styrumer Abwehr weniger zu, allerdings lief zu dem Zeitpunkt die Offensive noch nicht nach Plan. „Wir haben bestimmt acht Chancen vergeben“, so Schmidt. Zur Pause führte Straelen mit zwei Toren (14:16).

Mülheimer bewältigen den Kraftakt

Die zweite Hälfte war für die Mülheimer dann ein absoluter Kraftakt. Immer wieder setzte sich der Tabellendritte mit zwei Toren ab, aber Styrum kämpfte sich wieder ran und glich aus. „Die Mannschaft hat sich Stück für Stück ins Spiel zurückgekämpft“, lobte Schmidt.

Für die erste Führung in der 51. Minute musste er aber alle Register ziehen. „Wir haben alles probiert, was wir hatten“, so der Coach. Ein Sonderlob gab es für Simon Schoofs, der vor allem nach der Pause gut gehalten hat und unter anderem zwei Siebenmeter abwehrte. In der Offensive hatte zudem Raphael Jantze auf der Mitte dem Styrumer Spiel Sicherheit gegeben.

DJK Styrum 06 - SV Straelen 32:30 (14:16)

DJK: Schoofs, Justen - Burczyk (7/2), Siemes (7/1), Milhorst (9), Krause (1), Best (3), Bühne (2), Jantze (3), Mnich, Wagemakers, Ambe, Bremkes, Kossmann.