Jetzt also doch: Knappmann wird Trainer bei BW Mintard

Mülheim. Christian Knappmann wird nun doch Trainer beim Landesligisten Blau-Weiß Mintard. Am Montag soll er dem Team vorgestellt worden sein.

Nun also doch: Christian Knappmann wird neuer Trainer des Fußball-Landesligisten Blau-Weiß Mintard. Was sich bereits seit dem Rücktritt von Ex-Coach Ali Basboga abzeichnete, wird ab dem Jahresbeginn Wirklichkeit. Zuerst hatte Reviersport darüber berichtet, am Mittag bestätigte auch der Verein die Verpflichtung.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit ‚Knappi‘ einen absoluten Fachmann und Ex-Profi von unserem Projekt überzeugen konnten. Er ist ein akribischer Fußball-Arbeiter, fleißig und extrem gut vernetzt“, sagt Sportvorstand Roland Braun über den neuen Trainer.

Vor Weihnachten hatte es noch etwas anders geklungen. „Wir wissen selbst nicht, ob wir ihn wirklich wollen“, meinte Braun damals im Gespräch mit dieser Redaktion. Und: „Natürlich weiß ich auch, dass er an der Seitenlinie auch mal emotional reagieren kann“

Die vor nicht einmal zwei Wochen noch offenen Fragen scheinen nun geklärt – inklusive des Problems der Entfernung. Ein Sponsor stellt dem in Verl wohnenden Coach eine Übernachtungsmöglichkeit in Mintard zur Verfügung. Schon am Montagabend soll der 40-Jährige der Mannschaft vorgestellt worden sein.

Dabei hatte er die Möglichkeit, das Traineramt zu übernehmen, zunächst „für nicht realisierbar“ gehalten, wie er in der Mitteilung des Vereins zitiert wird. „Nach etlichen Gesprächen mit unter anderem den Verantwortlichen des Vereins und stundenlangen Video-Scouting des Kaders, habe ich extrem große Lust verspürt, hier etwas anzuschieben. Die Potenziale der Jungs und des Vereins sind bei Weitem noch nicht vollständig ausgeschöpft“, so Knappmann.

Christian Knappmann will in Mintard auch an sich selbst arbeiten

Zudem habe er seit seinem Rücktritt beim Oberligisten Westfalia Herne Anfang Oktober „die Arbeit mit den Jungs auf dem Platz und das Coachen von der Seitenlinie vermisst“. Aktuell ist Knappmann als Scout für den Drittligisten Türkgücü München tätig.

In Mintard will „Knappi“ nicht nur mit der Mannschaft, sondern auch an sich selbst arbeiten. „Es entsteht für mich die Möglichkeit, meine Person in gewissen Bereichen in ein anderes Licht zu rücken. Genau wie der Verein bin auch ich noch nicht am Maximum angekommen. Die Zusammenarbeit bietet für beide Seiten die Möglichkeit sich positiv zu entwickeln“, so der neue Coach.

Der Klassenerhalt ist das klare Ziel für den neuen Trainer

Nach Hakan Yalcinkaya und Ali Basboga ist er bereits der dritte Mintarder Coach in der laufenden Saison. Seine Zusage gilt vorerst bis zum Saisonende. Mit Co-Trainer Daniel Molitor und Torwarttrainer Klaus Böhs stehen ihm die beiden bisherigen Assistenten weiterhin zur Verfügung. Gemeinsam sollen sie die Mintarder vor dem Abstieg bewahren. Diese haben aktuell nur drei Punkte Vorsprung vor der Gefahrenzone und schon ein Spiel mehr absolviert als der Großteil der darunter stehenden Konkurrenten.

