im Elfmeterschießen: MFC 97 erreicht Finale bei Blitzturnier

Mülheim Beim eigenen Blitzturnier hat der Mülheimer FC 97 das Finale erreicht. Auf wen der neue Oberligist am Samstag im Finale trifft.

Der Mülheimer FC 97 hat am Freitagabend das Finale seines Blitzturniers im Styrumer Ruhrstadion erreicht. Der Oberliga-Aufsteiger besiegte die SpVgg Vreden mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Damit treffen die Mülheimer am Samstag um 16.45 Uhr im Endspiel auf den RSV Meinzerhagen, der sich im zweiten Halbfinale mit 2:0 (1:0) gegen die TSG Sprockhövel durchsetzte. Die Treffer erzielten Raphael Gräßer (30.) und Inan Yetkiner (51.).

Mülheimer FC dreht das Spiel, muss aber doch ins Elfmeterschießen

Die Gastgeber gerieten in ihrer Begegnung mit Vreden schon nach nicht einmal einer Minute ins Hintertreffen. Es dauerte bis in den zweiten Durchgang, ehe der neue Mittelstürmer Oben Robert Molango den Ausgleich erzielte. Der Führungstreffer in der 55. Minute sollte dem MFC nicht reichen, denn Vreden glich nach einer Stunde aus und erreichte das Elfmeterschießen.

Dort trafen Anil Yildirim, Pascal Kubina, Paul Ihnacho und Molango für den MFC, während nur drei Schüss der Gäste den Weg ins Ziel fanden. 6:5 lautete der Gesamtendstand.

Nach dem Finale gegen Meinerzhagen vollenden die Mülheimer am Sonntag ein anstrengendes Wochenende mit einem Testspiel gegen den Bochumer Landesligisten DJK TuS Hordel. Anstoß im Ruhrstadion ist um 14.15 Uhr.

