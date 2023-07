I-Team von Union Mülheim feiert großes Jubiläum mit Turnier

Mit einem großen Turnier an der Südstraße feiern die I-Teams des TuS Union 09 Mülheim am Samstag ihr Jubiläum.

Mülheim. Union 09 stellt Mülheims einzige Fußballmannschaft für Menschen mit Handicap. Zu deren Jubiläum gibt es am Samstag ein großes Turnier.

Unter den vielen Mülheimer Fußballmannschaften sticht eine seit über 15 Jahren heraus: Das sogenannte „I-Team“ des TuS Union 09, in dem Menschen mit unterschiedlichen Handicaps zusammen Fußball spielen. Zum Jubiläum gibt es am Samstag an der Südstraße ein großes Turnier.

2006 wurde das Inklusionsteam vom damaligen Jugendleiter Christian te Heesen ins Leben gerufen. Diese war damals Lehrer an der Rembergschule, wo Kinder mit Behinderung unterrichtet werden. Aus anfangs sechs Kindern wurden später zwei Teams für Jugendliche und Erwachsene.

Unterschiedlichste Behinderungen sind in einem Team vereint

Mittlerweile wird die Mannschaft unter anderem von Tobias Vennemann (32) betreut, dessen jüngere Schwester mit einem Herzfehler zur Welt kam. Bei Union Mülheim fand die RWO-Sympathisantin eine sportliche Heimat. Mit der Zeit kam auch der Bruder als Trainer mit dazu.

„Was uns ausmacht, ist die Breite“, sagte Vennemann jüngst in einem Interview mit Radio Mülheim. Von Menschen mit dem Down Syndrom bis zu Personen mit einer Lernbehinderung, die zum Teil „richtig gute Kicker“ sind, ist alles dabei. „Wir haben primär geistige Behinderungen“, sagt der Coach.

Nach über 15 Jahren, in denen sich die besondere Fußballmannschaft auch über die Grenzen Mülheims hinaus einen Namen gemacht hat, findet am Samstag auf der Anlage an der Südstraße von 10 bis 17 Uhr ein großes Turnier mit zehn Mannschaften aus ganz Nordrhein-Westfalen statt. Mit dabei sind regelmäßige Gegner der Unioner wie der SC TuB Mussum oder der SV Oppum.

Abseits des Platzes haben die Organisatoren ein ordentliches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Neben Essen und Getränken gibt es eine Tombola mit spannenden Preisen, außerdem wird das Schalker Maskottchen Erwin dem Turnier einen Besuch abstatten.

