Auf die Bundesligateams des HTC Uhlenhorst warten am Wochenende keine leichten Aufgaben. Die Herren sind mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg (Sa., 15 Uhr) und dem Heimspiel gegen den Hamburger Polo Club (Sa., 14.30 Uhr) gleich doppelt im Einsatz.

Die Damen empfangen den Düsseldorfer HC (So., 12 Uhr).

Reisestress für den HTC Uhlenhorst

„Das wird eine schöne Tagestour“, blickt Uhlenhorsts Herrentrainer Thilo Stralkowski auf die Reise nach Nürnberg. Am Samstag um 7.45 Uhr geht es mit dem ICE ins Frankenland, am Abend, um 21.45 Uhr sollen die Uhlen zurück in Mülheim sein. Um nur wenige Stunden später erneut auf dem Platz zu stehen und den Polo Club zu empfangen.

„Am liebsten würden wir in Nürnberg mit drei Punkten und einem guten Gefühl in den Zug steigen“, so Stralkowski. Alles andere als ein Erfolg gegen den Tabellenvorletzten wäre auch eine Enttäuschung. „Wir müssen uns von der Sitzerei gut erholen und konzentriert zur Sache gehen“, weiß der Trainer. Vor einem Jahr siegte Mülheim mit 10:0.

Hamburger Polo Club ist Uhlenhorsts Kryptonit

Einen Tag später wartet mit dem Hamburger Polo Club so etwas wie der Uhlenhorster Kryptonit. Das Auftaktspiel im vergangenen Jahr gewann Polo mit 3:2, und auch im Jahr 2018 musste der HTCU gleich zum Start zum HPC – und unterlag mit 4:5. Das Rückspiel in Mülheim endetet seinerzeit 1:1. „Ich habe selbst noch nie gegen Polo gespielt, habe mir von Johannes Schmitz und der Mannschaft aber erzählen lassen, dass es bisher nicht so gut gelaufen ist“, so Stralkowski.

Dazu kommt: Polo hat seit dem Neustart der Liga sechs Siege, ein Remis und nur zwei Niederlagen vorzuweisen, darunter einen Erfolg gegen Rot-Weiss Köln. „Sie sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde“, so Stralkowski. Am Uhlenhorster Ziel, neun Punkte aus den letzten drei Spielen zu holen, soll das aber nichts ändern. Fehlen wird dabei der verletzte Niklas Bosserhoff. Als Lohn für ihre guten Trainingsleistungen sollen aber die Torhüter Felix Damberger und Krischan Schliemann Einsatzzeiten bekommen.

Düsseldorf hat wie Uhlenhorst gegen Mannheim verloren

Nur ein Spiel haben die Damen des HTC Uhlenhorst, die am Sonntag mit dem Düsseldorfer HC eines der Spitzenteams der Liga empfangen. Der DHC belegt aktuell den vierten Platz, verlor zuletzt aber ebenso wie die Uhlenhorsterinnen mit 0:1 beim Mannheimer HC.

„Es ist wieder ein Team aus der Spitzengruppe, Düsseldorf hat von diesen Mannschaften aber den aggressivsten Spielstil“, weiß HTCU-Trainer Daniel Kamphaus vor dem Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen Uhlenhorst-Trainer Mark Spieker. Neben dem konsequenten und direkten Offensivspiel mit den schnellen Angreiferinnen setzen die Düsseldorferinnen in der Defensive auf die doch eher ungewöhnliche Manndeckung. „Darauf sind wir vorbereitet“, so Kamphaus.

Keine Zuschauer am Uhlenhorst – Spiele im Livestream

Er hofft, dass sich seine Mannschaft ähnlich stark wie in Mannheim vor Wochenfrist präsentiert. „Wenn wir daran anknüpfen, haben wir die Chance, das Spiel lange offen zu halten.“

Da bei den Spielen am Uhlenhorst keine Zuschauer erlaubt sind, müssen die Hockeyfans an diesem Wochenende auf den Livestream zurückgreifen. Auf www.uhlen.tv und bei Youtube werden die Spiele übertragen.

