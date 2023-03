HTC Uhlenhorst: U12-Mädchen auf Platz drei – stolze Trainer

Köln. Die U12-Mädchen des HTC Uhlenhorst sind auf Platz drei gelandet – so lief es für die Talente des Mülheimer Hockey-Klubs in der Halle.

Knapp verpasst hat das weibliche U12-Hockeyteam des HTC Uhlenhorst das Endspiel der westdeutschen Hallenmeisterschaft. Am Saisonende landete es auf dem dritten Platz. Das Trainerteam um Ingo Rees war dennoch mit den Leistungen ihrer eifrigen Talente rundum zufrieden.

Lange Zeit sah es in der Spielzeit 2022/23 so aus, als könne kein Gegner das Uhlenhorster U12-Aufgebot bezwingen. Ungeschlagen schloss es die Regionalligarunde mit 28 von 30 möglichen Punkten ab. Für die Altersklasse U12 ist die West-Endrunde das Maximum, das zu erreichen ist. Um nationale Titel wird noch nicht gespielt. Dementsprechend motiviert fuhren die Uhlenhorster Talente zur Endrunde an den Kölner Olympiaweg.

Die Mülheimerinnen setzten zunächst auch hier ihren Triumphzug fort. In den Gruppenspielen besiegten sie den Crefelder HTC mit 1:0 und Gold-Weiß Wuppertal mit 6:0. Im Halbfinale gegen Ausrichter Rot-Weiss Köln stand es nach der regulären Spielzeit 1:1 unentschieden. Im Shootout trafen die Kölnerinnen sofort zum 2:1. Dabei blieb es, denn die Mülheimerinnen konnten ihre drei Penaltys nicht in einen Treffer ummünzen. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich der HTCU mit 1:0 gegen den Crefelder HTC durch.

„Wir konnten zwar nicht den Meistertitel erobern, sind aber dennoch stolz auf unser Team. Alle Spielerinnen haben sich in der Saison weiterentwickeln können“, sagte Ingo Rees. Der HTCU-Trainer blickte dann schon voraus: „Der ältere Jahrgang, 2010, wechselt nun in die U14-Klasse. Mit den jüngeren Jahrgängen, 2011 und 2012, werden wir nun auf dem Feld versuchen, erneut die westdeutsche Endrunde zu erreichen.“

Düsseldorf und Köln holen den Titel

Die männliche U12-Mannschaft konnte sich in der nun abgelaufenen Spielzeit nicht für die Endrunde des Westdeutschen Hockeyverbandes qualifizieren. Sie belegte in ihrer Regionalligagruppe mit 13 Punkten aus zehn Spielen den vierten Platz. Die Titel gewannen der Nachwuchs des Düsseldorfer HC (Mädchen) und die Talente von Rot-Weiss Köln (Jungen).

