HTC Uhlenhorst: Spiele der U16 wegen Corona verschoben

In sechs Konkurrenzen sollten am Wochenende die Entscheidungen in der westdeutschen Feldhockey-Meisterschaft der Jugendlichen sowie über die Teilnahme an den nationalen Endrunden fallen.

Corona hat den Plan aber nun durcheinander gewirbelt. Die weiblichen und männlichen B-Jugendlichen müssen sich noch gedulden.

Die West-Endrunde der männlichen B-Jugend sollte auf der Anlage des HTC Uhlenhorst steigen. Doch gleich neun Spieler aus dem Kader des Crefelder HTC mussten sich in häusliche Quarantäne begeben. Dadurch ist das Kräftemessen der vier besten Teams aus dem Westen um zwei Wochen verschoben worden.

Auch die weiblichen B-Jugendteams müssen noch warten. Eine Spielerin von Rot-Weiss Köln ist positiv getestet, die Endrunde am Club Raffelberg verlegt worden. Hier hätten sich am Samstag im Halbfinale der KHTC und der HTCU gegenüber gestanden.

„Wir mussten dann schnell reagieren und alle Vereine haben sich sofort bereiterklärt, die Partien um 14 Tage zu verschieben“, bestätigt Marcus Küppers vom Westdeutschen Hockey-Verband.

A-Junioren spielen um Platz drei

Gespielt wird am Wochenende aber auch: Um den dritten Platz im Westen und damit um den Einzug ins nationale Endrundenturnier kämpfen die männlichen A-Jugendlichen des HTC Uhlenhorst. Der Gegner ist am Samstag um 10 Uhr auf der Anlage des DSD Düsseldorf die Mannschaft von Schwarz-Weiß Köln. „Die Verlegung der B-Jugend-Endrunde hat für unsere A-Jugendmannschaft immerhin eine positive Auswirkung. Wir können auf die besten B-Jugendlichen zurückgreifen. Zudem stehen uns ohnehin alle Leistungsträger des A-Jugendkaders zur Verfügung. Mit diesem Aufgebot sollten wir es auch schaffen, die Kölner zu bezwingen“, sagt die Uhlenhorster Trainerin Anne Bruckmann.

Ihren Heimvorteil nutzen wollen die von Robin Holthaus trainierten A-Mädchen. Sie treffen am Uhlenhorstweg auf den Crefelder HTC (Samstag, 14 Uhr). Im zweiten Halbfinale spielen der Club Raffelberg und der Düsseldorfer HC gegeneinander (16 Uhr). Am Sonntag stehen die Partie um den dritten Platz (16 Uhr) und das Finale (18 Uhr) auf dem Programm.

A-Knaben treffen auf SW Köln

Die Uhlenhorster A-Knaben bestreiten die Endrunde auf der Anlage des Düsseldorfer HC (Am Seestern). Der Halbfinalgegner ist Schwarz-Weiß Köln (Samstag, 16 Uhr).

Die Entscheidung über den Titelgewinn fällt am Sonntag. Das Endspiel beginnt um 17.30 Uhr.

