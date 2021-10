Die U14 des HTC Uhlenhorst um Linus Frankhof (31) war am Wochenende erfolgreich.

Feldhockey HTC Uhlenhorst: Nachwuchs schafft Einzug ins Final Four

Die Mülheimer Teams durften sich freuen: Beim Kampf um den Einzug in die Endrunde der Feldhockey-Saison war der HTC Uhlenhorst erfolgreich.

Mülheim. Im Kampf um den Einzug in die Endrunde der Feldhockey-Saison in der Jugend konnten auch Mülheimer Teams jubeln.

Sechs Nachwuchs-Mannschaften des HTC Uhlenhorst hatten sich Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale gemacht. Die U14-Teams der Uhlen hatten in der Zwischenrunden Heimrecht. Am Ende jubelten auch HTCU-Mannschaften. Unter anderem die männliche U14 des HTCU. Die Mülheimer Junioren schaffte den Einzug ins Finale Four mit einem 3:1-Sieg über den Mannheimer HC im heimischen Waldstadion.

Einen ausführlichen Bericht gibt es demnächst auf waz.de.

