HTC Uhlenhorst gelingt furioser Start in die Hallenrunde

Der Auftakt in die Bundesliga-Hallenrunde ist den Hockeyspielern des HTC Uhlenhorst wahrlich geglückt. Mit einem 8:5-Sieg ist das Team des Trainergespanns Omar Schlingemann und Johannes Schmitz in die Winterrunde gestartet. Bereits zur Pause lagen die Uhlenhorster mit 5:3 in Führung.

Das zweite Spiel des Wochenendes wurde für die Mülheimer Hockey-Herren zu einem regelrechten Tore-Festival, auch dank Malte Hellwig. Gegen den Düsseldorfer HC gewannen die Mülheimer mit 12:3. Zur Pause stand es bereits 6:0.

Gegentreffer nach Strafecke

Der Auftaktsieg gegen Krefeld hatte beim HTCU offenbar für viel Selbstvertrauen gesorgt. „Wir haben wirklich mit viel Leidenschaft und Aggressivität gespielt“, fand Omar Schlingemann, der mit dem ersten Auftritt seines Teams sehr zufrieden war. „Zu Beginn hatten wir die Krefelder Konter noch nicht so gut in Griff.“ Die Gastgeber gingen nach einer missglückten Strafecke der Uhlenhorster bereits in der 2. Spielminute in Führung.

Das Schlingemann-Team schaffte durch Max Godau aber einen schnellen Ausgleich (8.) und ging, erneut durch einen Godau-Treffer (10.), in Führung. Zwischenzeitlich lagen die Gäste aus Mülheim sogar mit 5:2 in Front. Malte Hellweg hatte gleich doppelt getroffen (22., 24.). Mit einem 5:3 ging es dann in die Pause. In Durchgang zwei ließ das Schlingemann-Team dann nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit 8:5 den Sieg.

„Gegen Düsseldorf haben die Jungs dann noch mal eine Schüppe draufgelegt“, sagte Schlingemann begeistert. Sein Team war den Gastgebern besonders in Durchgang eins in vielen Belangen überlegen (6:0). Der erste Treffer viel bereits nach zwei Minuten durch Till Brock.

„Wir haben ein ganz anderes Tempo gespielt. Vielleicht haben die Düsseldorfer aber auch nicht ihren besten Tag erwischt“, sagte der HTCU-Coach, der in seiner Mannschaft noch eine Steigerung zum Spiel gegen Krefeld sah. „Wir hatten einen noch besseren Rhythmus und eine größere Ballsicherheit.“ Und das bescherte den Uhlenhorsten insgesamt zwölf Treffer quasi im Fünf-Minuten-Takt.

Hellwig sammelt schon wieder die Tor

„Malte Hellwig hat jetzt schon wieder da angefangen, wo er letzte Saison aufgehört hat. In der Halle sammelt er Treffer um Treffer. Stark“, lobte der Uhlen-Coach, dessen Team jetzt punktgleich, aber mit der deutlich besseren Tordifferenz, mit Rot-Weiss Köln die Tabelle der Gruppe West anführt

Crefelder HTC - HTC Uhlenhorst 5:8 (3:5)

Tore: 1:0 (2.), 1:1 Godau (8.), 1:2 Godau (10.) 2:2 (11.), 2:3 Weinke (12.), 2:4 Hellwig (KE, 22.), 2:5 Hellwig (24.), 3:5 (28.), 4:5 (KE, 32.), 4:6, Mazkour (36.), 4:7 (KE, 43.), 5:7 (58.), 5:8 Mazkour (58.)

Düsseldorf. HC - HTC Uhlenhorst 3:12 (0:6)

Tore: 0:1 Brock (2.), 0:2 Hellwig (KE, 14.), 0:3 Hellwig (16.), 0:4 Godau (19.), 0:5 Brock (22.), 0:6 Bosserhoff (23.), 1:6 (31.), 1:7 Duckscheer (35.), 1:8 Hellwig (KE, 39.), 2:8 (43.), 2:9 Schiffer (44.). 2:10 Hellwig (47.), 3:10 (49.), 3:11Ludwig (51.), 3:12 Hellwig (58.)