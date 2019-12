HTC Uhlenhorst gehört zu den drei besten Mannschaften in NRW

Dass die Leistungen der Hockeyherren des HTC Uhlenhorst auch außerhalb der Stadtgrenzen Mülheims große Anerkennung finden, zeigte sich einmal mehr anlässlich der diesjährigen NRW-Sportlerwahl.

Für das Team des Traditionsvereins, das sich im Frühjahr zum zweiten Mal in Folge zum Deutschen Feldhockey-Meister kürte, stimmten so viele Sportfans, dass es in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ unter die Top drei kam. Die „Besten im Westen“ des Jahres 2019 wurden im Rahmen einer feierlichen Gala in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf ausgezeichnet.

Deutschland-Achter ist wieder nicht zu schlagen

Der Titel ging in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ zum dritten Mal in Folge an den Deutschland-Achter im Rudern, der sowohl den EM- als auch den WM-Titel gewann. „Das ist in jedem Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Im vergangenen Jahr waren wir zwar ebenfalls nominiert, aber sind nicht unter die Top drei gekommen. Der Deutschland-Achter ist natürlich ein super-mächtiger Gegner“, meinte Uhlenhorsts Kapitän Tobias Matania, der mit weiteren mehr als 20 Spielern, Trainern und Betreuern des HTCU an der festlichen Veranstaltung teilnahm.

Die Stadt Mülheim war bei der Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ zudem durch Jonathan Rommelmann vertreten: Eine Fachjury, die in allen Kategorien, über welche die sportinteressierte Öffentlichkeit entscheiden durfte, jeweils fünf Nominierungen vorgenommen hatte, stellte auch den erfolgreichen Ruderer auf. Der 24-Jährige, der für den Crefelder Ruder-Club startet, gewann mit Jason Osborne (Mainzer Ruder-Verein) in diesem Jahr bei der EM den Titel und bei der WM die Bronzemedaille. Damit bescherte das Duo dem Deutschen Ruderverband (DRV) das erste Edelmetall für einen Leichtgewicht-Doppelzweier bei Weltmeisterschaften seit 20 Jahren. Darüber hinaus entschied das Duo den Gesamtweltcup für sich.

Sieben Felix-Awards wurden verliehen

Jonathan Rommelmann war ebenfalls in der Kategorie Mannschaft des Jahres nominiert. Foto: Claudia Pauli

Jonathan Rommelmann freute sich wie die Hockeyherren des HTC Uhlenhorst darüber, bei dem besonderen Abend zugegen sein zu dürfen, zu welchem die Landesregierung und der Landessportbund gemeinsam eingeladen hatten.

Insgesamt wurden im Rahmen der Gala sieben Felix-Awards vergeben. Über sechs davon durften die Sportfans abstimmen. In diesen Kategorien wurde jeweils bekannt gegeben, wer es in die Top drei schaffte und wer von diesen drei Nominierten den Titel gewann. Alle Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2019 finden sich im Internet unter www.nrw-sportlerdesjahres.de.