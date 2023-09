HTC Uhlenhorst: Frauen verlieren innerhalb von acht Minuten

Mülheim. Im vierten Saisonspiel der Hockeybundesliga waren die Frauen des HTC Uhlenhorst gegen Berlin weit weg vom ersten Sieg. Was die Gründe waren.

„Bringt die Murmel doch mal in den Kreis rein.“ Phil Neuheuser, Trainer der Hockeydamen beim HTC Uhlenhorst Mülheim verzweifelte phasenweise ob der schwachen Offensivleistung seiner Mannschaft. Am Ende musste sie sich im Bundesliga-Heimspiel gegen den Berliner HC mit 0:5 (0:3) geschlagen geben. Der Knackpunkt war das zweite Viertel.

Denn den die erste Viertelstunde hatten die Mülheimerinnen noch ausgeglichen gestaltet, kassierten dann aber drei Tore innerhalb von acht Minuten. „Da hatten wir wieder eine ähnliche Phase wie gegen Mannheim“, meinte Trainer Phil Neuheuser. „Das dürfen wir uns in dem Ausmaß nicht erlauben, das wird auf dem Niveau sofort bestraft“, meinte der Coach.

HTCU-Coach: „Das dürfen wir uns in dem Ausmaß nicht erlauben“

In zehnverschlafenen Minuten habe seine Mannschaft damit das ganze Spiel hergeschenkt. Ob seiner Mannschaft nach einem 0:3 noch eine Aufholjagd zuzutrauen ist? Da bleibt selbst der Trainer realistisch. „Das wird sicherlich sehr schwierig – wir haben jetzt in vier Spielen ein Tor geschossen“, so Neuheuser.

Seine Mannschaft kam engagiert aus der Pause, blieb bei Ballgewinnen aber weiterhin ungefährlich. „Es passiert halt relativ wenig in Richtung Kreis, gar keine Frage“, musste Neuheuser feststellen. Während seine Mannschaft einen riesigen Aufwand betreiben muss, erzielen die Gegnerinnen oft einfache Tore. So erhöhte Berlin im zweiten Durchgang noch auf 5:0.

Hockey in Mülheim: Weitere Nachrichten

„Man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen“, stellte der Trainer nach dem Schlusspfiff klar. Er meinte: „Wir treten mit diversen A-Jugendspielerinnen an, beim BHC spielt glaube ich keine aus der A-Jugend mit, dafür haben sie zwei A-Kaderspielerinnen.“

Welche Lehren der HTC Uhlenhorst aus der Niederlage zieht

Der HTCU werde seine Lehren daraus ziehen: Zum einen, ein Spiel nicht innerhalb von zehn Minuten abzuschenken und zum anderen, sich in der individuellen Verteidigung im eigenen Kreis zu verbessern. „Da müssen wir ran“, meinte Neuheuser.

Am kommenden Wochenende bestreiten die Mülheimerinnen wieder zwei Heimspiele – am Samstag um 13 Uhr gegen den Düsseldorfer HC sowie am Sonntag um 12 Uhr gegen den Harvestehuder THC aus Hamburg.

So spielten sie: Namen & Daten zur Hockey-Bundesliga-Partie

HTC Uhlenhorst – Berliner HC 0:5 (0:3)

Tore: 0:1 Wendt (17.), 0:2 Stiebitz (22.), 0:3 Drumm (25.), 0:4/0:5 Franz (41./56., kurze Ecke)

HTCU: Starck – Barth, Clococeanu, Mertens, Neuheuser, Oschee, Schrafen – Becker, Hemmerle, Müntefering, Skreba – Engel, Grikisch, Guyet, Heyltjes, Scheuer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim