HTC Uhlenhorst: Damen zeigen in Bremen aufsteigende Form

Eine Woche vor dem Start in die Rückrunde zeigen die Damen des HTC Uhlenhorst eine aufsteigende Form.

In Bremen spielte die Mannschaft von Daniel Kamphaus zunächst gegen den Uhlenhorster HC aus Hamburg und dann gegen den Bremer HC. Beide Partien endeten Unentschieden.

Uhlenhorst agiert stabil und mit kreativen Ideen

Vor allem dem 2:2 gegen den Bundesliga-Konkurrenten aus Hamburg konnte Kamphaus viel positives abgewinnen. „Das war sehr, sehr gut. Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht“, freute sich der Übungsleiter.

Besonders gut gefiel ihm, dass die Mannschaft viel stabiler gespielt hat und „mit vielen guten und kreativen Ideen nach vorne agiert hat“. Die Gegentore fielen nach eigenen Fehlern, Kamphaus ist aber optimistisch, diese Unaufmerksamkeiten in der kommenden Trainingswoche abstellen zu können.

Kurze Pause vor Spiel gegen Bremen

Nach dem Spiel gegen den UHC konnten sich die Spielerinnen eine halbe Stunde erholen, ehe es gegen den Zweitligisten aus Bremen weiterging. „Es wurde immer kälter und die Konzentration hat zunehmend gefehlt“, stellte Kamphaus fest, musste aber auch anerkennen: „Nach einem bescheidenen ersten Viertel haben sich die Mädels noch einmal gut zusammengerissen.“

Auch dank der Breite im Kader konnte der Coach immer wieder durchwechseln. War im Vorfeld noch überlegt worden, das Spiel gegen Bremen nicht über die volle Distanz zu bestreiten, so entschied man sich vor Ort um. Nach erneuten 60 Minuten stand es 3:3.

Konkurrenz im Play-off-Rennen holt nur einen Punkt

„Es hat sich alles in allem gelohnt, nochmal dorthin zu fahren und die Spiele zu machen. Alles, was wir besprochen hatten, wurde umgesetzt“, freute sich Kamphaus über die gelungenen Testspiele.

Am kommenden Wochenende geht es dann im Ligabetrieb wieder um Punkte. Dann stehen die beiden Auswärtsspiele in der Hauptstadt gegen die Zehlendorfer Wespen und den Berliner HC an. „Wenn wir da Punkte mitnehmen, sieht es mit Blick auf die Play-offs schon ganz gut aus“, so Kamphaus.

Zumal die Konkurrenz aus Rüsselsheim am Wochenende aus den Nachholspielen gegen Harvestehude und Düsseldorf nur einen Punkt holte.

