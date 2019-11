HTC Uhlenhorst beginnt die Vorbereitung ohne Nationalspieler

Ohne acht Nationalspieler startet Hockey-Bundesligist HTC Uhlenhorst am Samstag in die Vorbereitung auf die Hallenbundesliga. Im Rahmen des Sparkassen-Cups trifft das von Johannes Schmitz trainierte Team um 14 Uhr an der Lehnerstraße auf Blau-Weiß Köln.

„Auf der einen Seite ist es natürlich eine tolle Geschichte, dass wir acht A-Kader-Jungs haben, auf der anderen Seite sind wir in den ersten Wochen wirklich arg gebeutelt“, erklärt Schmitz das Dilemma. Der Coach weiß aber auch: „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir trotzdem konkurrenzfähig sind.“

Erste Halleneinheit am Donnerstag

Am Donnerstag absolvierten die „Uhlen“ die erste Einheit in der Halle. „Wir wollten den Jungs relativ viel Pause gönnen nach dem anstrengenden Sommer und Herbst“, so Schmitz. So wird das Köln-Spiel gewissermaßen ein Kaltstart für den HTCU.

Die Blau-Weißen aus Köln hält Schmitz für den genau richtigen Gegner im ersten Testspiel.