Beinahe hätte es am Sonntag einen Uhlenhorster Doppelsieg gegeben, denn auch die männliche B-Jugend war im Finale um die westdeutsche Meisterschaft bei Rot-Weiss Köln nach einer 3:0-Führung klar auf Titelkurs.

Die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Trainerin Tina Bachmann gab den Vorsprung aber noch aus der Hand und musste ins Shoot-Out. Dort hatten dann tatsächlich die Kölner das glücklichere Ende für sich. 7:5 lautete der Endstand für die Domstädter.

Uhlenhorst zeigt eine erwachsene Leistung

„Es war über weite Strecken ein total kontrolliertes Spiel von uns“, stellte Bachmann fest. Bis knapp zehn Minuten vor dem Ende waren ihre Schützlinge klar auf Titelkurs. „Die Jungs haben es geschafft, eine gewisse Sachlichkeit und Struktur ins Spiel zu bringen. Das war eine sehr erwachsene Leistung“, lobte sie ihre Schützlinge für den Auftritt gegen die Gastgeber.

Mehr Artikel aus der Hockey-Hochburg Mülheim:

Eine grüne Karte gegen die Uhlenhorster und die damit verbundene Unterzahl brachte die Mannschaft dann aber ins Wanken. Dazu kamen individuelle Fehler, die den Gegner aus der Domstadt zurück ins Spiel holten. „Köln konnte nach dem Rückstand volles Risiko gehen und hatte im Shoot-Out dann auch den psychologischen Vorteil“, ordnete Bachmann den Ausgang des Spiels ein.

Klarer Uhlenhorst-Sieg im Halbfinale gegen Krefeld

Und zudem hatten die Kölner auch am Vortag im Halbfinale bereits Erfahrung mit der Lotterie gemacht. Während die Uhlenhorster ihr Duell gegen den Crefelder HTC souverän mit 10:0 gewannen, musste Köln gegen den Düsseldorfer HC ebenfalls ins Shoot-Out und behielt mit 6:5 die Oberhand.

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Uhlenhorster B-Jugend ist neuer Westdeutscher Meister Nach ihrem 6:0-Halbfinalsieg gegen Kahlenberg bezwingen die Uhlen ihre Rivalinnen vom Club Raffelberg im hochklassigen Finale mit 2:1. Foto: Martin Möller / FFS

Im Endspiel war es dann ein verwandelter Penalty mehr, der den Kölnern den Sieg in einer spannenden Partie sicherte. Tina Bachmann war mit ihrer Mannschaft aber zufrieden: „Kompliment an das Team. Sie haben das, was wir im Vorfeld besprochen haben, gut umgesetzt. Natürlich ist es dann umso bitterer, dieses Spiel zu verlieren.“

Weitere Nachrichten zum Thema Corona und Sport

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Mülheim finden Sie hier