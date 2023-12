HTC Uhlenhorst: Auf den Dämpfer folgt die nötige Reaktion

Henrik Mertgens erzielte am Wochenende sechs der insgesamt 13 Tore des HTC Uhlenhorst.

Mülheim. Der HTC Uhlenhorst ist durchwachsen in die neue Saison in der Hallenhockey Bundesliga gestartet. Was dem Trainer nun Mut macht.

Durchwachsener Saisonstart für den Hockey-Bundesligisten HTC Uhlenhorst unter dem Hallendach. Das Auftaktspiel gegen Schwarz-Weiß Neuss ging in heimischer Halle mit 6:7 (1:3) verloren, immerhin: Der Rekordmeister zeigte einen Tag später bei Blau-Weiß Köln die richtige Reaktion und gewann in der Domstadt mit 7:3 (4:1).

Mit drei Punkten geht es damit in den Klassiker bei Rot-Weiss Köln am kommenden Samstag (16 Uhr), ehe am Sonntag das Heimspiel gegen den Crefelder HTC (14 Uhr) anstehend. Die beiden Partien sind im Rennen um das Viertelfinalticket richtungsweisend.

HTC Uhlenhorst: Kalte Dusche vor der Halbzeit

Die Saison war fünf Minuten alt, da liefen die Uhlenhorster dem ersten Rückstand hinterher. Bartosz Zaworski brachte Schwarz-Weiß Neuss in der Sporthalle an der Lehnerstraße mit 1:0 in Führung. Zwar konnte Henrik Mertgens nach zwölf Minuten ausgleichen, noch vor der Pause hatten Sebastian Daguhn und Zaworski auf 3:1 gestellt, unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Zaworski auf 4:1.

„Wir haben über die gesamte Spielzeit weder defensiv noch offensiv die nötige Konstanz gefunden“, analysierte HTCU-Trainer Thilo Stralkowski. Hoffnung keimte im dritten Viertel auf, als Maximilian Stahmann (35.) und Lukas Mergens (38.) den Anschluss herstellten, Vitali Shevchuk erhöhte kurz darauf auf 5:3.

HTC Uhlenhorst: Defensiv nicht auf der Höhe

Vor allem defensiv machten es die Uhlenhorster ihren Gästen leicht. „Fünf Gegentore haben wir im Alleingang verschuldet“, haderte Stralkowski. Dazu kam: Während die Neusser ihre kurzen Ecken nutzten, war die Quote bei den Mülheimer schlecht. Nur eine Ecke fand den Weg ins Tor.

HTC Uhlenhorst - SW Neuss HTC Uhlenhorst - SW Neuss Spiel der Hallenhockey Bundesliga Herren: HTC Uhlenhorst - SW Neuss Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Im Schlussviertel sorgten Shevchuk (48.) und Weide (56.) für die Entscheidung, die Aufholjagd der Mülheimer kam zu spät. Henrik Mertgens’ (58.) sowie Robert Duckscheers (59., 60.) Tore hatten nur noch statistischen Wert. „Es lag an uns, aber der Sieg für Neuss war nicht unverdient“, so Stralkowski.

Am Sonntag bei Blau-Weiß Köln machten es seine Schützlinge dann besser. Bereits nach sechs Minuten führten die Uhlenhorster durch Robert Duckscheer (3.) sowie Henrik Mertgens (6., 6.) mit 3:0, nach einem weiteren Tor durch Willi Sanda (26.) hieß es zur Pause 4:1.

HTC Uhlenhorst schießt weiter Tore

Nach dem Seitenwechsel waren es erneut Henrik Mertgens (37., 45.) und Sanda (53.) die den Sack zumachten. Erst als auch die Uhlenhorster ihren Torwart vom Feld nahmen traf Köln noch zwei Mal. Einziger Wermutstropfen: Willi Sanda bekam einen Schläger an den Kopf und musste genäht werden. Ob er in der kommenden Woche mit dabei sein kann ist noch fraglich.

„Wir mussten eine Reaktion zeigen und haben es vom Start weg sehr gut gemacht“, lobte Thilo Stralkowski seine Mannschaft für den Auswärtssieg. Ohne zu glänzen sei der Sieg „nie gefährdet gewesen. Das macht Mut für die kommenden Spiele.“

HTC Uhlenhorst: Auch die Konkurrenz lässt Federn

Spiele, in denen sich die Mannschaft, die auf ihre Nationalspieler verzichten muss, schnell finden muss, um am Ende einen der ersten beiden Plätze zu belegen.

Denn: Der Saisonstart hatte neben der Uhlenhorster Niederlage übrigens noch eine Überraschung parat: Der Crefelder HTC gewann am Sonntag mit 7:3 gegen Rot-Weiss Köln – und so führen Krefeld und Neuss, die anders als Uhlenhorst und Rot-Weiss Köln nicht auf zahlreiche Nationalspieler verzichten müssen, die Tabelle im Westen nach zwei Spielen ohne Punktverlust an. Das direkte Duell zwischen Mülheim und Köln wird so zum Verfolgerduell, um im Rennen um die ersten beiden Plätze nicht zu früh den Kontakt zu verlieren.

So haben sie gespielt

HTC Uhlenhorst – Schwarz-Weiß Neuss 6:7 (1:3)

Tore: 0:1 Zaworski (5.), 1:1 H. Mertgens (12.), 1:2 Draguhn (20.), 1:3, 1:4 Zaworski (30., 31.), 2:4 Stahmann (35.), 3:4 L. Mertgens (38.), 3:5, 3:6 Shevchuk (42., 48.), 3:7 Weide (56.), 4:7 H. Mertgens (58.), 5:7, 6:7 Duckscheer (59., 60.).

Grüne Karten: – / Mausberg

Schiedsrichter: Göntgen – Völker



Blau-Weiß Köln – HTC Uhlenhorst 3:7 (1:4)

Tore: 0:1 Duckscheer (3.), 0:2, 0:3 H. Mertgens (6., 6.), 1:3 Delarber (19.), 1:4 Sanda (26.), 1:5, 1:6 H. Mertgens (37., 45.), 1:7 Sanda (53.), 2:7 Nagl (57.), 3:7 Delarber (59.).

Grüne Karte: – / Sanda

Schiedsrichter: Völker – Scharwächter

HTCU-Wochenendaufgebot: Damberger, Belzer – Duckscheer, Werner, Stahmann, L. Mertgens, H. Mertgens, Holthaus, Enaux, Steinau, Seidemann, Sanda, Kammann.

