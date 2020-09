HTC Uhlenhorst: A-Juniorinnen fehlt ein Tor zur Endrunde

Das Tor von Mia Rosser (re.) sollte der weiblichen A-Jugend des HTC Uhlenhorst am Ende nicht reichen.

Mülheim. Knapper hätte es nicht sein können: Ein Tor fehlte den A-Juniorinnen des HTC Uhlenhorst am Ende zum Einzug in die westdeutsche Feld-Endrunde.

Knapp verpasst hat das weibliche A-Jugend-Hockeyteam des HTC Uhlenhorst den Einzug in die westdeutsche Endrunde. Am letzten Regionalligaspieltag erreichte es gegen den Tabellenführer Düsseldorfer HC zwar ein achtbares 2:2 (1:1). Am Ende fehlte aber ein Tor.

„Es ist sehr schade, dass wir das Halbfinale nicht erreicht haben. Ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Die Spielerinnen waren hochgradig motiviert und haben alles gegeben. Unsere Torhüterin hat überragend gehalten und wir haben alles probiert, um das Spiel zu gewinnen“, sagte HTCU-Trainer Benjamin Hinte. Den Kasten hütete Emily Schorde. Die Tore erzielten Kim Guyet und Mia Rosser.

Kahlenberger feiern ein Schützenfest

In der B-Jugend-Regionalliga feierte der KHTC ein 10:0-Schützenfest gegen Blau-Weiß Köln. Es war der vierte Sieg im vierten Match. Mia Danger (3), Johanna Hachenberg, Giulia Funkel (je 2), Lina Wessling, Heleen Einmold und Emma Meyer trafen. „Wir haben den Gegner vier Viertel lang dominiert und unser Tor konzentriert verteidigt“, meinte Trainerin Eva Moritz.

In der Parallelgruppe kassierte der HTC Uhlenhorst seine erste Saisonniederlage. Dennoch sind die Mülheimerinnen für die West-Endrunde qualifiziert. Beim 1:2 in einem ausgeglichenen Spiel gegen den Club Raffelberg erzielte Katharina Becker den HTCU-Treffer.

A-Mädchen haben das Ticket schon gelöst

Die Uhlenhorster A-Mädchen gewannen das letzte Regionalligaspiel gegen Blau-Weiß Köln mit 5:0. Sie hatten das Halbfinalticket bereits gelöst. Die B-Mädchen sind im West-Viertelfinale ausgeschieden — 0:4 gegen den Düsseldorfer SC.

