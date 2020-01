HSV Dümpten zieht erst am Ende davon

Beim Mülheimer Handballderby im Kreispokal ist die Überraschung ausgeblieben. Verbandsligist HSV Dümpten schlug den Landesligisten VfR Saarn mit 33:26 (14:15) durchgesetzt und steht damit im Viertelfinale. Doch ganz so souverän wie das Ergebnis annehmen lässt, war der Auftritt der Dümptener nicht.

So kamen die Saarner zunächst besser ins Spiel und legten immer wieder ein Tor vor. Das Spiel der „Rothosen“ indes war noch eher zerfahren. Ähnlich wie schon im letzten Meisterschaftsspiel gegen den Turnerbund Wülfrath machten sie im Angriffsspiel zu viele technische Fehler oder Fehlpässe. Dies ermöglichte dem VfR viele einfache Tore über die erste oder zweite Welle. Die erste Führung erlangte der Verbandsligist erst nach 20 Minuten (9:8). Absetzen konnten sich die Gäste aber auch nicht. Dies lag auch daran, dass Saarns offensive Abwehr gut stand und der HSV diese zu selten ausspielen konnte.

HSV-Trainer Bülten: „Erste Halbzeit war gar nichts“

So lag der Verbandsligist auch zur Pause nur mit 15:14 vorne. Auch wenn HSV-Trainer Rene Bülten vor dem Spiel verdeutlicht hatte, dass der Fokus klar auf der Meisterschaft liegt, konnte er mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein. „Die erste Halbzeit war von unserer Seite gar nichts“, sagte er hinterher. Zumal die Saarner in ihren Reihen einige Verluste zu vermelden hatten. So fehlten dem VfR neben Benedikt Linssen gleich beide etatmäßigen Kreisläufer sowie Torhüter Marcel Schneider.

Dementsprechend zufrieden war VfR-Coach Carsten Quass mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Für die teilweise sehr zusammengewürfelte Truppe war das vollkommen okay“, so Quass.

Gute Leistung von Nachwuchskeeper Arian Mombour

Auch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte hielt der Landesligist noch gut mit. Das Saarner Tor hütet nun Arian Mombour, der eigentlich bei der Reserve zwischen den Pfosten steht. Er zeigt bei seinem ersten, längeren Auftritt in der ersten Mannschaft eine gute Leistung und vereitelte mehrere hundertprozentige Torchancen der Dümptener.

Aber auch an der Defensivleistung des Favoriten gab es Kritik. „Wir haben das nicht gut verteidigt und zu viele Tore aus dem Rückraum kassiert“, so Bülten. Es dauerte bis zur 40. Minute bis der HSV sich erstmals mit drei Toren absetzen konnte. „Wir haben in der Phase zu viele einfache Bälle hergeschenkt“, erklärte VfR-Trainer Quass.

HSV bestraft die Ballverluste der Saarner

Dies bestrafte der HSV dann konsequent mit Tempogegenstößen. Auch in der Abwehr hatten die Saarner nun zusehends Probleme und konnten die Dümptener teilweise nur mit unfairen Mitteln stoppen. So gerieten sie kurz nacheinander zwei Mal in Unterzahl, was der HSV ausnutzte, um über Tempogegenstöße von 23:25 auf 23:29 wegzuziehen.

VfR: Wortberg, Mombour – Krusenbaum (5), Neukirch (5/2), Kaiser (4), Siegmund (3), Cordes (2), Humbeck (2), Mailand (1), Minten (1), Rotthäuser (1), Stegemann (1), Wolf (1), Klausing

HSV: Strenger, Lagerpusch – Märker (8), Hellmich (7/3), Heitmann (4), Anhalt (3), Hentschel (3), Michalski (3), Muscheika (3), Hofmeister (2), Bülten, Kiriakou, Schmidt