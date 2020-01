HSV Dümpten: Viel Applaus für die ersten Tore des Lebens

Eine ganze Zeit lang, drohte im Mülheimer Nachwuchshandball eine Lücke zu entstehen. Doch nach und nach entstehen wieder neue Mannschaften im unteren Juniorenbereich. Zu allererst beim SV Heißen, dann bei Styrum 06 und nun auch beim HSV Dümpten. Dessen neue E-Jugend hatte beim vereinseigenen Drei-Königs-Turnier ihren ersten Auftritt.

Für einen Sieg hat es in den ersten vier Spielen des Lebens zwar nicht gereicht, dafür applaudierten bei den ersten Toren sogar die Eltern der anderen Mannschaften. Eine schöne Geste. Am nächsten dran war das HSV-Team ausgerechnet im Duell gegen den späteren Sieger SV Heißen. Im Nachbarschaftsduell lagen die Gastgeber sogar zwischenzeitlich in Führung, schnupperten zumindest am Unentschieden und verloren doch denkbar knapp mit 10:11. Ein echtes kleines Derby.

Heißen gewann nicht nur alle Gruppenspiele, sondern setzte sich auch im Endspiel mit 6:5 gegen den ETuS Wedau durch. Die TSG Sprockhövel sicherte sich den dritten Platz.

Wesel schickt starken Nachwuchs

Am vollsten war die Halle an der Boverstraße aber erwartungsgemäß am Samstagvormittag, als insgesamt acht D-Jugendmannschaften um den Turniersieg kämpften. Der Ehrgeiz von Spielern und insbesondere auch Trainern war hier schon deutlich stärker erkennbar als in der Altersklasse darunter.

Schnell kristallisierten sich die Favoriten heraus. Der Handballkreis Wesel hatte seine beiden Auswahlmannschaften der Jahrgänge 2007 und 2008 nach Dümpten geschickt. Trainiert wurden beide von Klaus Sinnwell, der vor zweieinhalb Jahren einmal für ganz kurze Zeit Jugendleiter des HSV war. Die Zusammenarbeit scheiterte aber.

Tusem Essen stürmt bis ins Finale

Beide Weseler Teams sicherten sich den ersten Platz in ihrer Gruppe. Während in der einen Gruppe der Tusem Essen ins Halbfinale folgte, war das Rennen um den anderen zweiten Platz besonders spannend. Weil kurz vor Schluss ein klarer Siebenmeter nicht gegeben und stattdessen kurz darauf ein Strafwurf für den Gegner verhängt wurde, hing das Weiterkommen der SG Unterrath am seidenen Faden. Ein Gegentor und die Düsseldorfer wären raus, stattdessen wäre die MTG Horst Essen weitergekommen. Doch die SGU-Torfrau hielt.

Im Halbfinale wurde dann die 2008er-Mannschaft aus Wesel vom Tusem gestoppt, während sich die 2007er klar gegen Unterrath durchsetzen konnten. Das Finale gewann Wesel dann mit 10:3.

A- und B-Junioren aus Dümpten verkaufen sich gut

Bei den B-Junioren holte sich der SC Bottrop den ersten Platz des Drei-Königs-Turniers. Die Gastgebermannschaft des HSV landete nur auf dem fünften Platz. Bei den A-Junioren wurden die Dümptener Dritter. Der DJK-VfR Saarn wiederholte seinen Sieg aus dem Vorjahr mit vier Siegen aus vier Spielen. Zweiter wurde der SV Teutonia Riemke.