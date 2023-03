HSV Dümpten verpennt die Anfangsphase – und verliert

Mülheim. Die Luft wird für die Handballerinnen des HSV Dümpten im Abstiegskampf wieder dünner. Gegen Rhede verpennt das Team den Start ins Spiel.

Die Verbandsliga-Handballerinnen des HSV Dümpten mussten sich dem HC TV Rhede mit 25:30 geschlagen geben.

Dabei wäre trotz Fehlstart mehr drin gewesen. Nach der Niederlage hat sich der Druck auf die Dümptenerinnen im Abstiegskampf erhöht.

HSV Dümpten liegt schnell mit 0:6 zurück

„Wir haben die ersten zehn Minuten total verpennt, waren gar nicht auf dem Platz“, ärgerte sich HSV-Trainer Oliver Scholz. In der Anfangsphase ließen sich die Gastgeberinnen in heimischer Halle regelrecht vorführen und lagen 0:6 hinten. Diesem Rückstand liefen die Mülheimerinnen in der ersten Hälfte noch lange hinterher, erst kurz vor der Pause kamen sie auf drei Tore heran (10:13).

Die zweite Hälfte konnte der HSV dann offener gestalten, war zwischenzeitlich auf Schlagdistanz. „In den entscheidenden Momenten haben wir dann leider wieder dieselben Fehler gemacht“, haderte Scholz. So eröffneten zwei unnötige Abspielfehler dem Gegner die Chance auf leichte Tempogegenstoßtore. Hier fordert der Coach einen gewissen Lernprozess von seinen Schützlingen ein. „Ich bin enttäuscht, dass wir an der Stelle stagnieren und noch keinen Schritt nach vorne gemacht haben.“

Konkurrent TV Lobberich II punktet im Abstiegskampf

Das Problem, vor allem in der Crunch-Time zu viele Geschenke zu verteilen, ziehe sich durch einen Großteil der Dümptener Spiele. So auch in der Begegnung mit dem HC TV Rhede. Am Ende trennten beide Teams fünf Tore, der HSV blieb mit leeren Händen zurück.

„Wir bringen uns auf diese Weise selbst in Bedrängnis“ meinte der Trainer auch mit Blick auf die Tabelle. Denn Verfolger TV Lobberich II hat gegen den VfL Rheinhausen gewonnen.

So haben sie gespielt

HSV Dümpten – HC TV Rhede 25:30 (10:14)

HSV: Lange, Hansmeier – Homberg (11/7), Kleeberg, Beckord (2), Görgens (3), Zutt (3), Thiel (2), Liebern, Lutz (2), Hagemann, Zec, Buhren, Buschhausen (2)

