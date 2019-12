Verbandsligist HSV Dümpten hat am Wochenende die nächsten wichtigen Punkte gesammelt. Die Dümptener Handballer gewannen gegen die SG Ratingen II in einer bis zum Schluss umkämpften Partie mit 33:29.

In dem Spiel zwischen dem HSV und Gastgeber Ratingen begegneten sich durchweg zwei Teams auf Augenhöhe. Erst gingen die Gäste kurz in Führung. Aber dann hatten während der ersten Halbzeit hauptsächlich die Hausherren die Nase vorn. Allerdings ließ der HSV sie nie weiter als mit einem oder zwei Toren wegziehen. Zum Pausenpfiff konnte der HSV wieder den Ausgleich herstellen (16:16). Mehr Sicherheit in der Defensive brachte die Einwechslung von Keeper Andre Lagerpusch. In der Offensive war es allen voran Hanno Tebart, der für Unruhe in den Ratinger Abwehrreihen sorgte.

In der zweiten Hälfte kehrten sich dann aber die Vorzeichen um. Nun legten die Dümptener „Rothosen“ immer wieder vor. Allerdings blieben ihnen die Ratinger ebenso auf den Fersen und schafften noch zuletzt in der 45. Minute den Ausgleich (23:23). Dann aber konnte sich das Team von HSV-Coach René Bülten erstmals mit drei Toren absetzen. Die Ratinger spielten zu dem Zeitpunkt eine doppelte Manndeckung und versuchten damit Tebart, der ihnen schon in der ersten Halbzeit Probleme bereitet hatte, sowie den Dümptener Spielmacher Sven Hellmich aus dem Spiel zu nehmen.

Ein Schuss, der wohl nach hinten los ging. Denn dadurch ergeben sich große Räume für die übrigen HSV-Angreifer. „Wir hatten auch auf die Manndeckung eine gute Antwort“, so Bülten.

Nur schnelle Spieler auf der Platte

„Wir haben uns heute keinen Leistungseinbruch geleistet und über 60 Minuten ein gutes Spiel gezeigt“, sagt HSV-Trainer Bülten zufrieden Foto: Joerg Schimmel / FUNKE Foto Services

Er wechselte den flinken Max Heitmann für die linke Rückraumposition ein. Auf der anderen Seite stand mit Dominik Gernand ein im Eins-gegen-Eins ebenso starker Spieler. „Wir hatten somit nur schnelle Leute auf der Platte“, erklärte Bülten. So konnten die Mülheimer die Hausherren, auch über Kreisläufer Kevin Michalski, immer wieder ausspielen und damit auf Abstand halten. So ging der Sieg am Ende verdient an den HSV.

„Wir haben uns heute keinen Leistungseinbruch geleistet und über 60 Minuten ein gutes Spiel gezeigt“, ist Trainer Bülten zufrieden. Ein Lob ging zudem an Raik Muscheika. Der aus der Dümptener Reserve kommenden Rückraumspieler hat bei seinem ersten Auftritt in der Verbandsliga in dieser Saison gleich zwei Tore zum Sieg beisteuerte.

Zufrieden dürfte die Dümptener aber auch der Blick auf die Tabelle stimmen. Denn der HSV hat mit seinen sechs Punkten einen deutlichen Sprung gemacht und belegt nun Platz neun in der Tabelle.

Der achte Platz ist lediglich noch zwei Punkte entfernt. Am kommenden Wochenende empfängt das HSV an der heimischen Sporthalle Boverstraße das bislang punktlose Tabellenschlusslicht ETB Schwarz-Weiß Essen.

Ratingen II - HSV Dümpten 29:33 (16:16)

HSV: Strenger, Lagerpusch - Tebart (3), Hellmich (6/2), Märker (4), Heitmann (3), Hofmeister (5), Gernand (2), Anhalt (3), Neikes, Michalski (5), Hentschel, Muscheika (2)