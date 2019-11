HSV Dümpten hat die nächsten Punkte im Visier

Mülheim. Handball-Verbandsligist HSV Dümpten will den Anschluss an das Mittelfeld schaffen: Voraussetzung dafür: Ein Sieg bei der SG Ratingen II.

Verbandsligist HSV Dümpten will am Wochenende die nächsten wichtigen Punkte um den Klassenerhalt einfahren. Die Mülheimer treten am Samstag um 15.30 Uhr bei der zweiten Mannschaft der SG Ratingen an. Mit einem Sieg und dann nunmehr sechs Punkten auf dem Konto wäre der Anschluss an das Mittelfeld geschafft. Die Ratinger belegen derzeit Platz acht mit acht Punkten. Auch deshalb sieht HSV-Trainer Rene Bülten seine Dümptener durchaus auf Augenhöhe.