HSG Mülheim/Styrum trotz Auftaktsieg nicht zufrieden

Mülheim. Handball-Landesligist HSG Mülheim/Styrum besiegte Aufsteiger Meerbuscher HV 27:22. Aber der Saisonstart war alles andere als ein Selbstläufer.

Die Landesliga-Handballer der HSG Mülheim/Styrum haben zum Saisonauftakt gegen den Meerbuscher HV 27:22 gewonnen. Ein Selbstläufer war die Partie gegen den Aufsteiger allerdings nicht. Insbesondere beim Torabschluss offenbarte die HSG noch einige Schwächen.

Die Mülheimer kamen vor heimischem Publikum in der Sporthalle an der Von-der-Tann-Straße gut in die Partie und führten schnell mit 8:3 Toren, sodass Meerbusch schon in der 13. Minute die erste Auszeit nahm. „Wir hätten dann meiner Meinung nach noch tödlicher sein müssen“, sagt HSG-Trainer Lukas Görgens.

HSG Mülheim/Styrum vergibt reichlich Chancen

Dass die Hausherren es nicht waren, lag vor allem an der Vielzahl an Fahrkarten und vergebenen Torchancen. Zusätzlich sorgten dann auch noch die personellen Wechsel aufseiten der HSG für einen Bruch im Spiel. „Die haben so nicht funktioniert, wir haben immer mehr den Faden verloren“, ist der Coach auch ein Stück weit selbstkritisch. So machte die Spielgemeinschaft den Gegner wieder stark, der sich bis zur Pause bis auf zwei Tore herangekämpfte (12:10).

Besserung stellte sich auch in Hälfte zwei nicht ein, eher im Gegenteil. In der 35. Minute kam der Landesliga-Aufsteiger zum Ausgleich (12:12) und ging dann sogar zeitweise in Führung (16:15 und 17:16). Spätestens zu dem Zeitpunkt war klar, dass HSG-Trainer Görgens die Reißleine ziehen musste. Er brachte wieder die Anfangsformation auf die Platte. „Ich habe dann wieder auf die erste Sechs umgestellt“, erklärte er.

So berappelte sich die Spielgemeinschaft Stück für Stück wieder und holte sich in der 45. Minute die Führung zurück. Entscheidend absetzen konnte sich der Gastgeber allerdings erst in der Schlussphase, als er mit einem 5:0-Lauf auf 26:19 davonzogen. Die Meerbuscher machten nun ihrerseits im Angriff vermehrt Fehler, was die HSG für schnelle Tore nutzte.

Phil Richter von der HSG Mülheim/Styrum erhält Sonderlob

Am Ende stand ein 27:22 für die Mülheimer auf der Anzeigetafel. Unterm Strich war für Trainer Görgens der Sieg über die 60 Minuten verdient. Ein Sonderlob bekommt Phil Richter, der nicht nur mit seinen sieben Toren – vor allem vom Kreis – entscheidend zum Erfolg der HSG beigetragen hat. „Er hat auch in der Abwehr richtig gut geackert gegen den gegnerischen Kreisläufer“, lobt Görgens.

Insgesamt ist der Trainer mit der Defensive zufriedener als zuletzt auch wegen der vergleichsweise geringen Zahl an Gegentoren. Dennoch kann die Spielgemeinschaft so richtig glücklich nicht sein mit ihrem Auftritt, dafür fehlte ihr die Konstanz und die Leistung war zu schwankend über die gesamte Spielzeit.

Insbesondere zwischen der 20. und 40. Minute haben die Gäste den Mülheimern ganz klar aufgezeigt, welche Schritte sie noch gehen müssen, wenn sie in der Liga oben mitspielen wollen. Auch deswegen findet HSG-Trainer Görgens für den Gegner anerkennende Worte: „Meerbusch ist sicherlich ein guter Aufsteiger. Die haben uns einen harten Kampf geliefert. Gegen sie werden es viele Mannschaften schwer haben.“

HSG Mülheim/Styrum - Meerbuscher HV 27:22 (12:10).

HSG: Teuffer, Justen – Weidner, Hillen (3), K. Schöneich (1), L. Schöneich (3/3), Richter (7), Görgens, Stattrop (4), Peschers (3), Krusenbaum (1), Roelver (2), Hinz (3), Diehm.

