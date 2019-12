Mülheim. 50 Minuten lang war das Duell zwischen der HSG Mülheim und der SG Überruhr II ein enges Match. Am Ende gewannen die Mülheimer noch deutlich.

HSG Mülheim macht es 50 Minuten lang spannend

Am Ende fiel der Sieg der HSG Mülheim gegen die SG Überruhr II mit 35:27 (16:15) deutlich aus. Allerdings machte der Tabellenzwölfte der HSG mehr Probleme als gedacht. Die Partie blieb bis zur 50. Minute spannend. „Überruhr hat einen richtig guten Ball gespielt“, sagt HSG-Trainer Fabio Carlo anerkennend. Für ihn unverständlich, dass die Essener mit der Leistung so weit unten in der Tabelle stehen.

So wechselte die Führung in der ersten Hälfte mehrfach von links nach rechts und keines der beiden Teams konnte sich wirklich entscheidend absetzen. Zwar führte die HSG nach rund 20 Minuten erstmals mit drei Toren, diese war aber schnell wieder aus der Hand gegeben. Zur Pause waren die Gäste wieder bis auf ein Tor dran (16:15). „Wir haben in der ersten Hälfte vorne zu überhastet gespielt und zu viele technische Fehler gemacht“, sagte Carlo.

Überruhr lässt sich nicht abschütteln

Besser wurde es in der zweiten Hälfte. Immer wieder lag die HSG mit drei Toren vorn. Dennoch ließ sich Überruhr bis zur 50. Minute nicht abschütteln. Das lag vor allem auch daran, dass die Mülheimer den halblinken Rückraumspieler der Essener nicht in den Griff bekamen. Dieser traf insgesamt 15 Mal und machte damit mehr als die Hälfte der Treffer des Gegners im Alleingang.

Ab der 50. Minute stellte Überruhr, die unbedingt etwas Zählbares aus Mülheim mitnehmen wollten, die Abwehr offensiver auf und deckte in einer mannbezogenen 4:2-Variante. „Sonst lassen wir uns davon ja schon mal nervös machen“, so Carlo.

Engels und Schöneich nutzen die Räume

Dieses Mal allerdings nicht, die Hausherren nutzten vor allem über die Halbpositionen mit Sebastian Engels und Luca Schöneich die nun entstandenen Räume. Die HSG zog innerhalb von fünf Minuten von 25:24 auf 32:24 weg. Der Überruhr-Reserve fehlte dann auch ein Stück weit die nötige Kraft, um das Tempo der Mülheimer mitzugehen.

Mit dem vierten Sieg in Folge ist die HSG wieder näher an Tabellenführer TuS Lintorf II herangerückt.

HSG Mülheim – Überruhr II 35:27 (16:15)

HSG: Teuffer – Engels (4), Weidner, L. Schöneich (3), K. Schöneich (2), L. Görgens (3), T. Görgens (4), Richter (4), Hinz (3), Heß (3), Kolski, Schroer (8), Diehm (1), Stattrop.