HSG Mülheim kann sich in der Spitzengruppe festsetzen

Mülheim. Vier Spiele, vier Siege – nun wollen sich die Handballer der HSG Mülheim in der Spitzengruppe der Landesliga festsetzen.

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel wollen sich die Handballer der HSG Mülheim weiter in der Spitzengruppe der Landesliga festsetzen, Sie gastieren am Sonntag, 17.45 Uhr beim Tabellennachbarn SG Überruhr II.

HSG-Trainer Lukas Görgens erwartet im Duell gegen die junge Truppe aus Überruhr ein gutes und spannendes Handballspiel. „Ich fand Überruhr im letzten Jahr schon spielerisch überzeugend, auch wenn es der Tabellenplatz am Ende nicht widergespiegelt hat“, sagt Görgens.

Görgens sieht Überruhr II noch einmal einen Schritt weiter

Er glaubt, dass die Überruhr-Reserve zur neuen Saison nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Bislang haben die Essener nur gegen die HSG Am Hallo verloren (24:32).

Die Mülheimer Spielgemeinschaft will am Sonntag jedenfalls wieder versuchen, „dem Spiel mehr den eigenen Stempel aufzudrücken“. Was ihr zuletzt im Heimspiel gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf über weite Teile nicht gelungen ist. Das heißt vor allem auch, vorne geduldiger zu spielen und weniger Fehlpässe zu produzieren.

„Das Spiel gegen Fortuna war vielleicht ein kleiner Rückschlag, aber insgesamt sehe ich uns da auf einem guten Weg und davon werden wir uns auch nicht abringen lassen“, meint der HSG-Trainer.

