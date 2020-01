HSG Mülheim feiert Torfestival gegen Altendorf 09

Eine eindeutige Sache war die Landesligapartie der HSG Mülheim gegen die ersatzgeschwächte DJK Altendorf 09. Die Mülheimer Spielgemeinschaft fuhr vor heimischem Publikum einen 36:15 (16:8)-Kantersieg ein. Aber nicht nur quantitativ waren die Essener, die aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, der HSG deutlich unterlegen.

Das Team von Trainer Fabio Carlo stand von Beginn an in der Abwehr sicher und ließ nur wenige Torchancen der Altendorfer zu. Einzig an der Chancenverwertung haperte es zu Beginn noch. Altendorfs Keeper Christian Lindmüller, lange Jahre bei der DJK Styrum 06 zwischen den Pfosten, wehrte gleich mehrere Tempogegenstöße ab, so dass es nach einer Viertelstunde nur 8:5 für den Tabellenzweiten stand. Erst in der Endphase der ersten Hälfte nutzte die HSG ihre Chancen besser und setzte sich auf 16:8 zur Pause ab.

Gäste traten nur mit einem Ersatzspieler an

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste, die lediglich mit einem Auswechselspieler angetreten waren, den Mülheimern dann aber nur noch wenig entgegenzusetzen. Es mehrten sich die technischen Fehler, so dass die Hausherren ihren Vorsprung über schnelle Konter deutlich ausbauten, am Ende auf über 20 Tore. „Wir haben das heute konzentriert zu Ende gespielt“, war Trainer Carlo zufrieden.

Die hohe Führung im Rücken gab ihm auch die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. So durfte sich etwa Calvin Stattrop, der bislang vor allem auf der Außenposition zum Einsatz kam, auf Rückraum-Mitte beweisen. Der etatmäßige Spielmacher Lukas Görgens wurde hingegen geschont.

HSG: Teuffer – Engels (3), Weidner (5), Richte (1), L. Schöneich (6), T. Görgens, K. Schöneich, L. Görgens, Stattrop (4), Schnittker (1), Heß (3), Hinz (1), Kolski (4), Schroer (8/3)