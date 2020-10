Am Samstag empfängt die HSG Mülheim die HSG Am Hallo zum ersten Spitzenspiel in der Handball-Landesliga. Die Partie findet um 19 Uhr in der Sporthalle Von-der-Tann-Straße statt.

Beide Mannschaften haben bislang alle ihre Spiele gewonnen, für Spannung dürfte also gesorgt sein. „Ich erwarte einen richtig geilen Landesliga-Fight“, freut sich HSG-Trainer Lukas Görgens auf Samstagabend. Die Vorfreude ist auf Seiten der Mülheimer allerdings aufgrund einiger Ausfälle etwas getrübt.

Calvin Stattrop und Phil Richter hatten sich letztes Wochenende verletzt. Bei Mittelmann Stattrop gibt es zumindest noch Hoffnung auf einen Einsatz. Im Urlaub ist zudem Kreisläufer Tim Görgens. Dennoch ist Lukas Görgens überzeugt, den Gästen eine schlagfertige Truppe gegenüberstellen zu können. „Wir werden alles rausholen. Die können sich sicher sein, dass wir die Punkte nicht einfach so hergeben.“

Am Hallo kommt in Bestbesetzung

Am Hallo kann dagegen wohl in Bestbesetzung auflaufen. Nicht nur deswegen sieht Görgens die „haushohe Favoritenrolle“ bei den Gästen, obwohl diese gerade erst aus der Bezirksliga aufgestiegen sind. Zum einen wegen ihres Kaders, der vor allem im Rückraum mit einigen Spielern, die schon höher gespielt haben, gespickt ist. Aber auch die bisherigen Ergebnisse der Essener seien überzeugend gewesen. „Wer oben mitspielen möchte, muss sich an denen messen lassen.“

Respekt kommt aber auch von der anderen Seite. Trainer Oliver Wysk bezeichnet die HSG in einem Vorbericht als „echtes Schwergewicht der Liga“. Ähnlich wie Mülheimer auch wollen die Essener aus einer starken Abwehr heraus über Tempo das Spiel machen.

