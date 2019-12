HSG-Handballer schwimmen weiter auf der Erfolgswelle

Die HSG Mülheim schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Sie brachte aus Cronenberg einen deutlichen 34:17-Sieg mit nach Hause. Dabei hatte die Mülheimer Spielgemeinschaft sogar zunächst noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen.

Denn die Gäste zogen anfangs mehrere Fahrkarten vor dem gegnerischen Tor. Der erste Treffer für die HSG fiel erst nach sieben Minuten, bis dahin führte der Turnverein 1:0. Dann aber kam das Spiel langsam ins Rollen, es blieb aber bis zur 20. Minute ausgeglichen.

Neuzugang Schöneich trifft

Dann konnten sich die Mülheimer erstmals deutlicher absetzen. Tore von Jonas Kolski und Neuzugang Luca Schöneich ließen sie die Führung auf 13:7 ansteigen.

„Das war ein richtig guter Einstand“, lobt Trainer Fabio Carlo. Auch im Abwehr-Innenblock habe die Abstimmung mit Tim Görgens und Sebastian Engels funktioniert, ist er mit dem Senioren-Debüt des Rückraumspielers zufrieden.

Zur Pause führte die HSG mit vier Treffern (14:10). In der zweiten Hälfte hatten die Hausherren den Mülheimern allerdings nur noch wenig entgegenzusetzen.

Planlose Angriffe

Fast schon planlos wirkten die Angriffe des Turnvereins vor einer sicher stehenden HSG-Deckung. So reichten der Spielgemeinschaft zehn Minuten, um den Vorsprung vor allem über die zweite Welle auf zehn Tore auszubauen (22:12). Danach ließen sie nichts mehr anbrennen.

Mit dem dritten Sieg in Folge konnte die HSG auch in der Tabelle klettern und an Bayer Uerdingen vorbeiziehen, die am Wochenende verloren haben.

Cronenberg - HSG Mülheim 17:34 (10:14)

HSG: Teuffer - Engels (2), Weidner (1), K. Schöneich (3), L. Schöneich (4), L. Görgens (2), T. Görgens (1), Richter (2), Schroer (10/5), Diehm (1), Heß (3), Stattrop (1/1), Kolski (4),