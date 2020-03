Die Schüler der Hölterschule bleiben im Schwimmen das Maß der Dinge. Bei der Stadtmeisterschaft im Südbad waren sie, wie bereits im Vorjahr, nicht zu schlagen. In fünf der acht Wettkämpfe waren die Hölterschüler nicht zu schlagen.

Im Hallenbad Süd wetteiferten fünf Grundschulaufgebote mit rund 50 Staffeln um den Stadtmeistertitel. Es wurden acht Wettkämpfe ausgetragen, in denen die klassischen Staffeln Brust, Rücken und Freistil, aber auch Kombinationswettbewerbe geschwommen wurden. Zahlreiche Besucher sahen die Titelkämpfe von der Tribüne aus und feuerten die Kinder lautstark an.

Einzelne Kinder starten für das Team Mülheim

In diesem Jahr hatten die Schulen wieder die Möglichkeit, einzelne Schwimmerinnen und Schwimmer zu melden, die für das „Team Mülheim“ starteten. So hatten auch die Grundschulen die Chance zur Teilnahme, die nicht so große „Schwimmeraufgebote“ an ihrer Schule haben.

„Es war eine sehr schöne Veranstaltung, wir sind aber ein bisschen traurig, dass nicht noch mehr Schulen teilgenommen haben. Gerade, weil unsere Schwimmsportprojekte erfolgreich laufen und auch in anderen Städten gut angesehen werden“, sagte Annette Michels vom Mülheimer Sportbund.

Fünf Wettkämpfe gehen an die Hölterschule

Die Kinder der Hölterschule verteidigten in diesem Jahr knapp ihren Titel aus dem Vorjahr. Sie gewannen fünf der acht Wettkämpfe und erreichten 77 Punkte, dicht gefolgt von der Trooststraße mit 75 Punkten. Sie gewannen drei Wettkämpfe und landeten fünf Mal auf dem zweiten Rang. Den dritten Platz belegte die ebenfalls sehr starke Schildbergschule mit 63 Punkten.

Für das „Team Mülheim“ traten Kinder aller beteiligter Schule an und belegten einen hervorragenden vierten Rang. Natürlich freuten sich auch die Kinder der Hölterschule auf dem Siegertreppchen sehr über ihren verteidigten Wanderpokal.

Gemischtes Team belegt einen guten vierten Platz

„Besonders erfreulich war, dass wir im Team Mülheim wieder Kinder aus verschiedenen Schulen gemeinsam starten lassen konnten“, so Michels. Das gemischte Team belegte in der Gesamtwertung den vierten Platz.

Auf den fünften Platz schwammen die Kinder der GGS Krähenbüschken, die Kinder der GGS Zunftmeisterstraße schlossen als Sechste ab.