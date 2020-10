Hockey: Uhlenhorster A-Junioren scheitern im Shootout

Knapp verpasst haben die A-Jugend-Hockeyspieler des HTC Uhlenhorst den Einzug in das Endspiel der . Sie unterlagen in der Vorschlussrunde dem Aufgebot von Rot-Weiss Köln auf eigener Anlage mit 6:7 nach Shootout. Dennoch war die Trainerin mit der Leistung ihrer Spieler sehr zufrieden.

„Die Mannschaft hat toll gespielt. Wir mussten auf unsere Leistungsträger Freddy Nyström und Philipp Noertersheuser verzichten, weil sie zum Aufgebot des ersten Herrenteams in Mannheim zählten. Wir haben mit neun B-Jugendlichen gespielt. Und dennoch haben wir dem Gegner Paroli bieten können. Von den B-Jugendlichen haben sich vor allem Michel Kammann und Tim Söller gut in Szene setzen können“, sagte die Uhlenhorster Trainerin Anne Bruckmann. Die spielbestimmenden Personen waren die A-Jugendlichen Quentin Halfmann, Felix Möltgen und Finn Müntefering.

Ausgleich 90 Sekunden vor Schluss

90 Sekunden vor dem Ende hatten die Gastgeber noch mit 2:1 geführt. Dann konnten die Kölner eine Strafecke zum 2:2-Ausgleich nutzen. Im anschließenden Penaltyschießen fehlte den Mülheimern das nötige Quäntchen Glück. Als Jannik Enaux im letzten Versuch scheiterte, brachen die Gäste in großen Jubel aus. „Das war sehr bitter für uns, weil wir sehr viel in diese Partie investiert haben. Aber so ist eben der Sport“, so Bruckmann.

Am Samstag spielen die Uhlenhorster A-Jugendlichen beim DSD Düsseldorf gegen Schwarz-Weiß Köln um den dritten Platz und damit um das Ticket für das Endrundenturnier um die deutsche Meisterschaft.

B-Junioren sind bereits qualifiziert

Die B-Jugendlichen schließen am Donnerstag die Regionalligarunde mit dem Spiel gegen Rot-Weiss Köln ab (19.30 Uhr, Uhlenhorstweg). Die Teilnahme an der West-Endrunde am Wochenende ist bereits sicher.

Die Uhlenhorster A-Knaben haben das West-Viertelfinale gegen den Gladbacher HTC mit 5:1 gewonnen. Damit haben sie sich für die Endrunde am kommenden Wochenende qualifiziert. „Das war eine sehr gute Leistung und ein verdienter Sieg“, sagte HTCU-Trainerin Anne Bruckmann.

Auf der Anlage des Düsseldorfer HC treffen die Mülheimer im Halbfinale am Samstag um 16 Uhr auf Schwarz-Weiß Köln.

