Heimaterde-Talent gewinnt bei deutscher Meisterschaft Bronze

Bronze für Shreya Sarkar. Die Badminton-Nachwuchsspielerin des TSV Heimaterde erreichte bei der deutschen U13-Meisterschaft in Bonn den dritten Platz im Mädcheneinzel. Auch Lisa Bonnemann vom VfB Grün-Weiß hatte sich für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Sie schied in der ersten Runde aus.

Shreya Sarkar ging als Nummer fünf der Setzliste ins Rennen. Das Heimaterde-Talent besiegte Hannah Osterland (Hamburger SV) mit 21:18, 21:17 und Dorottya Gal-Kovacs (BC Lörrach-Brombach) mit 21:15, 21:19) sowie Sophia Lehmann (BC Fortuna Blenkenfelde) mit 21:18, 14:21, 21:16. Erst im Halbfinale musste sich die zwölfjährige Sarkar der späteren deutschen Meisterin Eva Stommel mit 9:21, 13:21 geschlagen geben. Keine Schande! Die Berlinerin gewann alle ihre fünf Begegnungen jeweils klar in zwei Sätzen.

Von Position fünf bis ins Halbfinale

TSV-Cheftrainerin Johanna Goliszewski, die das Heimaterde-Talent auch in Bonn betreute, meinte: „Shreya konnte im Einzel in den wichtigen Momenten eine Schippe drauflegen. Ihre Durchschlagskraft in den engen Spielsituationen ist sehr wertvoll. Die Freude ist natürlich groß, wenn jemand, der an Position fünf gesetzt ist, eine Medaille erobern kann.“

Sarkar kam im Doppel an der Seite der Leverkusenerin Isabel Kleban bis ins Viertelfinale. Dort kassierten sie eine knappe Niederlage – 20:22 im dritten Satz – gegen Nadja Reihle/Melissa Schmidt (Mössingen/Schopfheim).

Bonnemann scheitert in Runde eins

Lisa Bonnemann scheiterte im Einzel in der ersten Runde an der Hamburgerin Miya-Melayn Salaria mit 15:21, 19:21. Das VfB-Talent erreichte mit der Refratherin Maike Iffland im Doppel ebenso die zweite Runde wie mit Leon Kaschura (Union Lüdinghausen) im Mixed.