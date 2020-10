Die Handballerinnen der DJK Styrum 06 bleiben auch im sechsten Saisonspiel in der Landesliga ohne Sieg. Sie verlieren das Heimspiel gegen die HSG Adler Haan II mit 18:24. Dabei fing eigentlich alles gut an für die Styrumerinnen. Sie führten nach zehn Minuten 5:3 und nach knapp 20 Minuten stand es 8:5. Dann aber verlor die DJK in der Offensive den Faden. Technische Fehler und Fehlwürfe luden die Gäste zu Tempogegenstößen ein. Die „06erinnen“ warfen ihrerseits in der Endphase nur noch ein Tor, sodass Haan die Partie bis zur Pause drehte und mit einer 12:9-Führung in die Kabine ging.

„06erinnen“ nach der Pause besser

Zwar lief es in der zweiten Hälfte spielerisch wieder etwas besser für die Mülheimerinnen, aber eine insgesamt schlechte Torausbeute verhinderte, dass sie der HSG nochmal gefährlich wurde. Auf mehr als zwei Tore kamen die Gastgeberinnen nicht mehr heran.

„Irgendwann gingen dann auch die Köpfe herunter“, sagt DJK-Trainer Gunnar Müller. Dadurch habe jeder Aktion der letzte Biss und Willen gefehlt. So war für Styrum am Ende nichts mehr zu holen. In der nun anstehenden Herbstpause will der Landesligist den misslungenen Saisonstart ohne jeglichen Punktgewinn aufarbeiten.

DJK Styrum 06 - Adler Haan II 18:24 (9:12)

DJK: Jaworowski, Buschhaus - Günter (3), Gitzler (4/2), Bachmann, H. Brucherseifer (5), E. Brucherseifer (1), Metz (2), Schaare, Vomschloß, Kroll (1), Stautenberg, Haack (2)

