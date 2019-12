Handballerinnen des SV Heißen unterliegen SV Wipperfürth

Mülheim. Besonders in der zweiten Hälfte hatten die Gastgeberinnen aus Wipperfürth in diesem Handball-Verbandsliga-Spiel immer die bessere Antwort parat.

Mit einer 17:25-Niederlage sind die Handballerinnen des SV Heißen von ihrer Verbandsliga-Auswärtspartie beim SV Wipperfürth zurückgekehrt. Gegen den Oberliga-Absteiger präsentierte sich das Team von SVH-Trainer Jens Doleys zunächst in guter Verfassung und hielt die Partie bis zur Pause offen (8:8). In Durchgang zwei schalteten die Gastgeberinnen allerdings einen Gang hoch, sodass für den SVH am Ende eine deutliche Niederlage zu Buche stand.

„In der ersten Halbzeit haben wir es wirklich ordentlich gemacht“, fand Doleys, der sogar ein Chancenplus auf Seiten seiner Mannschaft sah. „Wir hätten sogar mit ein oder zwei Toren führen können nach der ersten Hälfte.“ Die Torwart-Leistung passte, die 6-0-Deckung funktionierte gut.

Wipperfürth hat die bessere Antwort

„In zweiten Durchgang hatte Wipperfürth dann aber immer irgendwie die bessere Antwort“, so Doleys, der seine Mannschaft mir verschiedenen Deckungen spielen ließ, aber vergeblich. Denn die Gastgeberinnen stellten sich rasch darauf ein und kamen weiterhin zu Toren und zogen schlussendlich auf 25:17 davon. „Im zweiten Durchgang waren die Wipperfürther doch deutlich besser“, sagte der Heißener Coach anerkennend. Sein Team rangiert derzeit also weiterhin mit 11:9 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

„In der nächsten Woche wollen wir dann aber endlich wieder gewinnen und einen versöhnlichen Jahresabschluss feiern“, sagte der Heißener Trainer. Der SVH trifft am Sonntag in heimischer Halle auf den Niederbergischen HC, der momentan auf Tabellenplatz acht steht. Los geht es um 16.30 Uhr.

SV Wipperfürth - SV Heißen 25:17 (8:8)

SVH: Schwarz, Weber- Neulken, Küsters , Arto, Kühn, Buschmeier , Schink , Eifert, Radetzki, Reschke, Brügge,