Die Handballerinnen des HSV Dümpten haben auch gegen Bayer Uerdingen deutlich verloren. Am Ende stand es 32:20 (12:11) für die Gastgeberinnen und das, obwohl Dümpten zur Halbzeit des Landesligaspiels noch geführt hat.

Mit einem Tor Vorsprung lagen die Mülheimerinnen nach 30 Minuten vorne (13:12) und für HSV-Trainer Oliver Scholz war die Welt noch in Ordnung. „Wir haben clever gespielt und unsere Chancen genutzt“, so Scholz. Davon war nach der Pause allerdings nur noch wenig zu sehen. Dabei gab es auf Seiten der Uerdingerinnen keine besondere taktische Umstellung.

Trainer Oliver Scholz: „Wir haben das Handballspielen eingestellt“

„Wir haben dann einfach das Handballspielen eingestellt“, so der Coach weiter. Zu viele unvorbereitete Würfe sowie eine insgesamt schlechte Torausbeute, führten dazu, dass Uerdingen die Führung ab der 40. Minute deutlich ausbauen konnte. Kaum noch Gegenwehr zeigte die HSV-Abwehr in der Schlussphase, auch das nötige Rückzugsverhalten nach einem Ballverlust fehlte, so dass die Bayer-Frauen über Tempogegenstöße leichtes Spiel hatten.

Sieg für Bayer Uerdingen ging am Ende zu deutlich aus

So ging der Sieg am Ende mit zwölf Toren ein Stück weit zu deutlich aus. Trainer Scholz hakt das Spiel unter „Lehrgeld“ gegen ein gestandene Landesligateam ab.

Zumal Uerdingen seiner Meinung nach zurecht verlustpunktfrei mit ganz oben in der Tabelle stehe. „Wir wollten heute an einigen Stellen zu viel, haben versucht schön zu spielen, anstatt die einfachen Dinge zu beherzigen“, so der Trainer.

So haben sie gespielt

SC Bayer 05 Uerdingen – HSV Dümpten 1992 32:20 (11:12)

HSV: Sondermann, Lange – Homberg (8/1), Kleeberg, Brose (7/1), Dronia, Schmitt, Görgens, Thiel (2), Lutz, Höppner, Zec, Buhren, Buschhausen (3).

