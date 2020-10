Mülheim. Die DJK Styrum 06 empfängt die HSG Adler Haan II in der Handball-Landesliga. Das Team von Coach Gunnar Müller will den Tabellenkeller verlassen.

Endlich punkten wollen die Handballerinnen der DJK Styrum 06 gegen die HSG Adler Haan II. Es sei an der Zeit, sich für die „gute Arbeit der letzten Wochen beim Training zu belohnen“, meint DJK-Trainer Gunnar Müller. Die Partie findet am Sonntag um 11.45 Uhr an der Sporthalle Von-der-Tann-Straße statt.

Guter Auftritt gegen Adler Bottrop

Bislang stehen die Styrumerinnen nach fünf Spielen ohne Punkt am Tabellenende, haben aber insbesondere in der letzten Woche gegen den Tabellenführer Adler Bottrop einen guten Auftritt gezeigt, auf den sich aufbauen lässt.

Beim Training haben die „06erinnen“ nochmal am Feintuning ihrer Spielzüge gearbeitet. Ein großes Fragezeichen steht für Sonntag noch hinter dem Einsatz von Daniela Gitzler. Die Rückraumspielerin hat sich an der Schulter verletzt und konnte die ganze Woche nicht trainieren. Dafür werden Sandra Kroll und Lea Bachmann ins Team zurückkehren.

Die Haanerinnen haben erst drei Spiele absolviert, zwei davon gewonnen.

Weitere Berichte über den Sport in Mülheim lesen Sie hier.